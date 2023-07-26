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要發了！　3星座下半年財運超旺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲牡羊座正偏財多。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

要發了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，今年下半年，牡羊座、魔羯座和天秤座財運滿滿，其中天秤座偏財多、牡羊座正財多。

TOP 3 天瓶座：偏財獲利

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天秤座下半年，容易在偏財運方面，得到獲利的機會跟好運，像是突然得到中獎資格、不小心中了更多獎金，因為別人的幫忙，而讓本身資產的投資得到更多利益。更有機會得到別人或家人的資金贊助，或會受到別人的好意和支持，都比較偏向於無意的情況下，而出現的好運。

TOP 2 魔羯座：靈感創意

摩羯座下半年，可以運用更多的靈感和創意表現在工作和生活中，能因此帶來更多的機會和成功，從而提高你的收入和財務狀況。此外，豐富的創意能提高工作效率，也能幫助自己享受更好的生活和放鬆自己，有助於你擴展社交圈子及財務來源，帶來更多的機會和成功，從而提高你的財務狀況。

TOP 1 牡羊座：正偏財多

牡羊座下半年，在本身積極努力的狀態下，而有穩定且持續的薪資成長，像是工資上漲、業務獎金獎勵提升、副業大幅成長、客戶量增加、專案提升等。而另外像是投資股票收益、遺產或財務支持這類的，也有機會讓你的財務收入狀況變得更加穩定和富裕。

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