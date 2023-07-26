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爽等颱風假「加班4000元含午餐」　他耍廢等下班！全場驚呆

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲杜蘇芮颱風進逼，暴風圈威脅東南部 。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

杜蘇芮加速北上，暴風圈預計今（26）日下午觸陸，將籠罩東南部陸地，雨勢越晚越猛烈，而大家最關心的就是能否放颱風假！一名網友表示，早先一步算好加班費用，「一天4000元包午餐」，只要耍廢等下班就好，於是好奇問眾人意見「大家願意嗎？還是都不缺錢了？」

一名網友在PTT以「颱風天加班費一天4000元願意去嗎」為標題發文，表示已先算好颱風值班的費用了，一天4000元包午餐，汽車可直接停到地下室，基本上都在辦公室耍廢等下班，且老闆也不會來監督。

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而缺點是，無法放假在家睡到飽，且早上7點要起床出門，對此，原PO好奇拋問「大家願意嗎？還是都不缺錢了？」

文章曝光後，多數人秒點頭，「辦公室耍廢幹嘛不去」、「3500元我就去了，還4000元咧」、「坐辦公室的話可以啊，反正一定沒人沒事做」、「坐計程車去都划算」、「客戶、供應商、同事可能都放假，事情也做不了，去耍廢領錢幹嘛不去」、「去玩手機還有4000元，當然去啊」、「去！反正公司冷氣可以開到爽」、「4000元我騎機車都去」。

不過也有人疑慮，「問題是不會有公司這樣做」、「地下室淹水的話直接換車」、「萬一地下室淹水呢」、「看做什麼...比如叫你高空施工？」「台中上班我就去，花東上班的話寧可待在家」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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