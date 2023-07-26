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吸金38億！　新北「愛立康藥局」老闆夫妻慘了

▲新北樹林愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子2018年起招攬民眾投資，吸金達台幣38億元。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新北樹林愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子2018年起招攬民眾投資，吸金達台幣38億元。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

新北樹林愛立康藥局吳姓負責人與林姓妻子2018年起藉各種長短期方案招攬民眾投資，吸金達新台幣38億元。新北地檢署25日依違反銀行法及詐欺等罪嫌起訴夫妻檔與1名王姓共犯。

檢調調查，吳姓負責人與林姓妻子因愛立康藥局經營欠佳、家中經濟入不敷出，因此2018年起徉稱因準備拓店而有資金需求，可投資成為新股東等，先向2名民眾詐得150萬元。

檢調調查，2人自2019年起，分別以有增資拓店需求，且投入資金可於1到3年後取回本金及高額獲利的長期投資方案吸引投資。

檢調還查出，吳男與林女稱愛立康藥局在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間與各醫院、學校及網路平台等通路合作，只要投資人提供資金讓藥局購買大量口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、抗病毒藥物與防疫包，藥局不僅可銷售給下游廠商，還能與上游通路建立生產線，短期就能獲高額利潤。

此外，愛立康藥局本身就有賣雞蛋、也有經營通訊軟體Line團購群組。為因應雞蛋荒，吳男與林女更招攬民眾可投入資金供愛立康藥局買雞蛋、蔬果與食品等並進行大額銷售，短期內就能取回本金與高額利潤。

至於吳男夫妻檔的王姓友人自2021年加入後，負責製作吸金群組的帳務資料，並協助整併投資方案等工作。檢方調查，3人實際詐得6億餘元，且因多數投資人有大量續投行為，導致吸金金額達38億餘元。

不料，後來投資人未獲利潤，驚覺受騙報警。新北地檢署3月間指揮法務部調查局台北市調查處與新北市政府警察局三峽分局，兵分6路搜索新北市樹林區愛立康藥局、吳男與林女等人住居所，複訊後聲押禁見吳男、林女與王姓共犯獲准。

檢方偵結後，25日依違反銀行法「犯罪獲取財物達1億元以上非法經營收受存款業務」，與刑法3人以上共同犯詐欺取財等罪嫌起訴3人。

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