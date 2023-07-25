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生成式AI幫助教師批改作業　可節省八成以上時間

▲▼生成式AI幫助教師批改作業，可節省八成以上時間。（圖／學習吧提供）

▲生成式AI幫助教師批改作業，可節省八成以上時間。（圖／學習吧提供）

記者許敏溶／台北報導

生成式人工智慧（AI）應用已深入到校園教學現場，國內數位學習平台，也導入最新科技，透過生成式AI開發「寫作批改小幫手」，協助老師有感節省作業批改時間達八成以上，更提供不同作業內容建議，帶給學生更有效率的學習互動。

生成式AI快速發展，例如ChatGPT對全球發生巨大影響，數位學習品牌威盛「學習吧 LearnMode」平台（學習吧），積極導入最新科技，幫助師生解決各項教學上的痛點、提升教學效率。學習吧除了已成熟開發中文、英文及閩南語AI語音辨識，學生文章朗讀時自動評分與分級，近期更導入生成式AI開發「寫作批改小幫手」。

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威盛教育市場開發總監洪志豪指出，相較於老師親自批改，使用上述這套小工具，平均單篇作業將可省下83%以上批改時間。以國小中年級一學期六篇作文、20位學生的班級計算，更將省下超過10小時，且系統除提供學生更多元的寫作建議角度，多出來的時間也讓老師專心發想創意教學與教學活動。

學習吧表示，從教學現場觀察，老師平常除了備課外，每學習一個班級需撰寫六篇寫作類作業，批改作業成為老師花費最多時間工作之一，透過「寫作批改小幫手」，老師只需要透過後台一鍵操作，即可針對學生提交的中英文寫作類型作業進行批改，並給予內容建議及評級，協助老師有感節省作業批改時間，帶來更有效率的學習互動。

▲▼生成式AI幫助教師批改作業，可節省八成以上時間。（圖／學習吧提供）

▲生成式AI幫助教師批改作業，可節省八成以上時間，圖為AI寫作批改小幫手功能說明。（圖／學習吧提供）

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