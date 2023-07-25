結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

▲夫妻倆結婚5年，發生關係的次數卻是5次內。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「以為婚後自然能彼此適應！」一名男網友發文表示，他和老婆結婚5年，但是發生關係的次數卻「一隻手數得出來」。因此他便詢問老婆他能否花錢出去找，或是至少一個月1次，然而對方卻拒絕，還要他別強迫，讓他不知該如何是好。貼文曝光後，引發討論。

男網友在「匿名公社」上，以「婚前老婆屬於比較保守的類型」為標題發文，提到他的太太比較保守，所以兩人交往期間，最多就是牽手、擁抱、同床睡，而他也不好意思詢問對方對性事的想法，「以為婚後自然能彼此適應」。

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原PO透露，兩人已經結婚5年，有2個孩子，最大的小孩將近5歲，但實際上，雙方發生關係的次數「一隻手數得出來，著床的命中率是挺高的，不過一懷孕也代表性生活直接中斷，我就這樣一直維持著無性的生活」。

原PO最近實在忍不住，就與老婆討論性事問題，「要嘛讓我花錢出去找，要嘛一個月至少來1次吧」，但2個方案都被拒絕。他透露，老婆覺得出去找「很髒」，雙方只能離婚；至於後者，老婆告訴他，根據之前發生關係的經驗，「會因為太大導致她事後很不舒服，她真的不喜歡這件事，希望不要強迫她」。

▲原PO現在都只能自己來。（示意圖／取自Pexels）

原PO聽完後，仍感到困擾，因為他現在只能自己處理生理需求，「完全沒有水乳交融的愉悅感和溫度，該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「不是啊，她請你不要強迫她，跟你出去花很髒？到底？她都不用了為啥還要嫌你髒」、「不合就分開」、「先多看書找資訊，學學怎麼提升性愛技巧吧」、「所以無論男女本來就是要婚前試車，與其結了婚才知道又離婚，不如結之前就知根知底」。

針對「不想愛愛」的狀況，嵩馥性健康管理中心性治療師朱瓊茹先前在YouTube頻道《嵩馥性健康》指出，夫妻間不想有性生活可能有4原因，包含日常生活不溝通，親密關係自然越來越少；長期工作壓力大；只重視自己的感覺，忽略對方心情；習慣吃快餐，草草結束。不過，不願發生關係的可能性眾多，若想知道確切原因，也不妨諮詢專業人士。