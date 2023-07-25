　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲夫妻倆結婚5年，發生關係的次數卻是5次內。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「以為婚後自然能彼此適應！」一名男網友發文表示，他和老婆結婚5年，但是發生關係的次數卻「一隻手數得出來」。因此他便詢問老婆他能否花錢出去找，或是至少一個月1次，然而對方卻拒絕，還要他別強迫，讓他不知該如何是好。貼文曝光後，引發討論。

男網友在「匿名公社」上，以「婚前老婆屬於比較保守的類型」為標題發文，提到他的太太比較保守，所以兩人交往期間，最多就是牽手、擁抱、同床睡，而他也不好意思詢問對方對性事的想法，「以為婚後自然能彼此適應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，兩人已經結婚5年，有2個孩子，最大的小孩將近5歲，但實際上，雙方發生關係的次數「一隻手數得出來，著床的命中率是挺高的，不過一懷孕也代表性生活直接中斷，我就這樣一直維持著無性的生活」。

原PO最近實在忍不住，就與老婆討論性事問題，「要嘛讓我花錢出去找，要嘛一個月至少來1次吧」，但2個方案都被拒絕。他透露，老婆覺得出去找「很髒」，雙方只能離婚；至於後者，老婆告訴他，根據之前發生關係的經驗，「會因為太大導致她事後很不舒服，她真的不喜歡這件事，希望不要強迫她」。

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO現在都只能自己來。（示意圖／取自Pexels）

原PO聽完後，仍感到困擾，因為他現在只能自己處理生理需求，「完全沒有水乳交融的愉悅感和溫度，該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「不是啊，她請你不要強迫她，跟你出去花很髒？到底？她都不用了為啥還要嫌你髒」、「不合就分開」、「先多看書找資訊，學學怎麼提升性愛技巧吧」、「所以無論男女本來就是要婚前試車，與其結了婚才知道又離婚，不如結之前就知根知底」。

針對「不想愛愛」的狀況，嵩馥性健康管理中心性治療師朱瓊茹先前在YouTube頻道《嵩馥性健康》指出，夫妻間不想有性生活可能有4原因，包含日常生活不溝通，親密關係自然越來越少；長期工作壓力大；只重視自己的感覺，忽略對方心情；習慣吃快餐，草草結束。不過，不願發生關係的可能性眾多，若想知道確切原因，也不妨諮詢專業人士。

ET快訊
快訊／宜蘭、雲林宣布：明正常上班課　最新停班停課一次看
估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸
48萬多股民注意！兆豐金除息時間曝
快訊／關1年半就假釋！　阿扁預告：趙建銘醫師強勢回歸
杜蘇芮轉強颱ing！彭啟明「示警1件事」：強度維持相當好
快訊／彰化縣宣布：明正常上班課　各縣市停班課情況一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸

以地方故事點亮台南　雲嘉南風景區辦「鹽田．夕陽．享樂」活動展

激戰2小時「男友忽變10分鐘結束」　女友怨沒感覺！老司機笑了

不斷更新／雲林縣+1！「這4縣市」宣布明天照常上班課

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚！網狂勸1點

「3星座」大暑後賺到爆！「事業+投資」財富翻倍大豐收

結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

存錢燙染髮！妹子一問髮廊驚呆　沒留很長「要花6千元」

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸

以地方故事點亮台南　雲嘉南風景區辦「鹽田．夕陽．享樂」活動展

激戰2小時「男友忽變10分鐘結束」　女友怨沒感覺！老司機笑了

不斷更新／雲林縣+1！「這4縣市」宣布明天照常上班課

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚！網狂勸1點

「3星座」大暑後賺到爆！「事業+投資」財富翻倍大豐收

結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

存錢燙染髮！妹子一問髮廊驚呆　沒留很長「要花6千元」

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

曾用來召喚亡魂！他曝靈媒祖父留下的「詭異木馬」：牠會自己搖動

營養師教你吃對西瓜，原來男生較適合吃「黃肉西瓜」

范國宸手感回溫連7場敲安　開轟謙稱「風吹的」

演完《犯罪都市》消失了！女星慶祝重生2年　近況逼哭影迷

信義鄉山區...雨量恐飆700毫米　南投災害應變中心二級開設

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異　求法官別加重改判

加了滿滿厚椰奶！超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」　限時買1送1搶喝

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

金正恩蓋的新農舍是豆腐渣！居民淚「牆塌水管破裂」：不敢搬進去

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

更多熱門

相關新聞

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

女兒男友借住！不工作整天打電動...媽崩潰

好心讓別人借住，反被對方得寸進尺。一名媽媽抱怨，女兒的男友來借住，把家裡當旅館，茶來伸手飯來張口，只會窩在房間打電動，而且好幾天才洗澡，搞得整個家裡臭氣沖天，讓她和老公都快爆炸，又無可奈何，想不出有什麼法子，可以送走這名不速之客。

玩交友軟體被抓包！夫「嗆1句」喊要隱私

玩交友軟體被抓包！夫「嗆1句」喊要隱私

撞到主管老婆車　5分鐘後結局驚呆他

撞到主管老婆車　5分鐘後結局驚呆他

輔大陳若儀第二季　復合前男友又吵翻

輔大陳若儀第二季　復合前男友又吵翻

把孩關門外「哭聲狂炸半小時」　他敲門被嗆

把孩關門外「哭聲狂炸半小時」　他敲門被嗆

關鍵字：

壞壞性愛匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

快訊／全家開出2張千萬發票

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面