上班撞到主管老婆車免賠　「5分鐘後賀成交」結局驚呆他

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族網友聲稱，17日上班途中不小心撞到主管老婆的車，當下立即打電話道歉並請假，沒想到主管「超開心」，5分鐘後主管老婆也說不修車了，因為要直接換新的，讓他感到有些傻眼又有點慶幸，「我是不是踩到什麼瓜了？」

▲原PO不小心撞到主管老婆的車，卻被告知不用賠償。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」的文章中提到，17日上班途中不慎撞到主管老婆的車，自己的車沒事，對方的車比較慘，當下差點嚇尿，趕緊打電話向主管道歉並請假，準備處理車禍事宜，沒想到主管不僅很爽快批准假單，還讓他不必擔心，因為不會要求賠償，語氣聽起來很開心。

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原PO說，大約5分鐘之後，主管老婆也說不修車了，因為主管要直接換新車，「我是不是踩到什麼瓜了？」後來雙方在警局直接和解，主管老婆臉很臭，他還付錢幫忙叫了計程車送對方離開，「我本來已經做好準備要被罵，算因禍得福嗎？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛開玩笑道，「主管一定是想換車很久了」、「你主管是計畫通」、「命運就是這麼巧，主管想換車，你助攻成功」、「賀成交」、「本來打算要換車找不到理由，現在你幫主管圓夢了」、「還真是奇妙的收場方式呢，妙啊」。

雖然部分民眾遭遇小車禍時會選擇私下和解，或相約在警局和解，但還是有一些小眉角需要注意，否則有可能賠了錢還要挨告肇逃。

基隆市警局交通隊提醒，車禍雙方如果合意和解，民眾想迅速離開現場，要記得以下3件事：

1、傳統合解書：這個可能要隨車帶或臨時去書局買，或者拿張白紙寫清楚，雙方都放棄民事、刑事訴訟權利，雙方都要簽名。

2、手機錄影雙方合解約定：利用手邊智慧型手機，開啟錄影錄下口頭承諾和解內容，也把現場周遭情況都錄進去，要錄下對方放棄民、刑事訴訟權利的口頭承諾，要記得第一句話先問「你是否出於自願？而錄下這段影片？」

3、只要是有受傷，千萬別因為是輕傷就離開，因為會涉及刑法肇事致人受傷未處置，刑責是1年以上7年以下。