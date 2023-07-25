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邱國正為彈藥爆炸案道歉　「2位傷勢較嚴重都須截肢」

▲▼外交國防委員會 邱國正聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日上午在國防部長邱國正陪同下，前往三軍總醫院探視六軍團基隆彈藥分庫爆炸受傷的9名官兵；而邱國正受訪時，先對於爆炸事件道歉，他不認為這是人為故意毀壞，現場也沒有任何嬉鬧，而且負責檢整的官兵都有經過驗證，不是隨便抓公差。

受傷官兵今天的狀況都已穩定，且全數轉往三總醫院做後續的治療，蔡英文上午新增行程，於9時30分前往台北市內湖區三軍總醫院探視傷者及向家屬致意。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人皆陪同。

蔡英文除了逐一對官兵的傷勢表達關切外，也再次指示國防部等相關單位盡全力，給予傷者及家屬最妥適的協助與照顧。

▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

有關受傷人員，邱國正表示，有五位輕傷、兩位比較嚴重，其中洪姓士官從基隆長庚轉到內湖三總，經長庚實施緊急醫療後傷勢已能控制，而另一名尹性上士本來就由三總收治。他說，這兩名傷勢較重者，仍須續手術清創。

邱國正說，蔡英文去探視，傷兵神智很清楚，傷勢已穩定，但說話不方便，國防部後續會有專案編組，針對傷兵傷勢康復後，權益等方面都會全盤掌握。他也指出，院方也有安排心輔人員協助輔導；而傷勢最重的洪姓、尹姓士官，頭、臉與手部都有傷勢，左手都須截肢。

對於本次爆炸事件，邱國正先是對外表達歉意，不過他也表示，自己也很納悶，尾翼（指彈體）沒有受到打擊，但有裂痕，這顯示彈體有衝出，因此軍方還要再了解肇因。

邱國正強調，他不認為有人為故意毀壞，現場也沒有任何嬉鬧狀況，而且前往檢整彈藥的人員，都是有經過驗證的，都是持有相關合格證照。他表示，這並非隨便抓一個人出公差搬運彈藥，這部分軍方並沒有輕忽。

另外，有關彈藥庫是否搬遷的議題，邱國正坦言有困難，他說，台灣就這麼大，假如把彈藥庫移到遠地方去，那軍方囤彈囤糧的用意在哪裡，軍中也很有誠意要檢討，但是初步要跟外界報告的是，這個營區很大，最起碼300公尺旁邊不能有民宅。

對於本次事件，陸軍司令部表示，事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因。

陸軍司令部強調，已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。

▼總統蔡英文前往探視彈藥爆炸受傷官兵與家屬。（圖／軍聞社提供）

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