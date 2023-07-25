邱國正研判「彈藥爆炸非人為毀壞」　官兵皆有驗證、非隨便抓公差

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日上午在國防部長邱國正陪同下，前往三軍總醫院探視六軍團基隆彈藥分庫爆炸受傷的9名官兵；而邱國正受訪時表示，他不認為這是人為故意毀壞，現場也沒有任何嬉鬧，而且負責檢整的官兵都有經過驗證，不是隨便抓公差。

▲祥豐營區彈藥庫爆炸2人手遭炸斷 。（圖／記者郭世賢翻攝）



受傷官兵今天的狀況都已穩定，且全數轉往三總醫院做後續的治療，蔡英文上午新增行程，於9時30分前往台北市內湖區三軍總醫院探視傷者及向家屬致意。國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、軍醫局長蔡建松及三軍總醫院院長洪乙仁等人皆陪同。

對於本次爆炸事件，邱國正先是對外表達歉意，不過他也表示，自己也很納悶，尾翼（指彈體）沒有受到打擊，但有裂痕，這顯示彈體有衝出，因此軍方還要再了解肇因。

邱國正強調，他不認為有人為故意毀壞，現場也沒有任何嬉鬧狀況，而且前往檢整彈藥的人員，都是有經過驗證的，都是持有相關合格證照。他表示，這並非隨便抓一個人出公差搬運彈藥，這部分軍方並沒有輕忽。

另外，有關彈藥庫是否搬遷的議題，邱國正坦言有困難，他說，台灣就這麼大，假如把彈藥庫移到遠地方去，那軍方囤彈囤糧的用意在哪裡，軍中也很有誠意要檢討，但是初步要跟外界報告的是，這個營區很大，最起碼300公尺旁邊不能有民宅。

對於本次事件，陸軍司令部表示，事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因。

陸軍司令部強調，已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。

▼國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

