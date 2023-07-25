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大陸 大陸焦點 特派現場

絕對是真愛！他被女友當街爆打19巴掌　依然緊抓死不放手

絕對是真愛！他被女友當街狠打19巴掌，依然緊抓死不放手。（翻自微博）

▲男子當街被女友打巴掌，不但不回手，還一直握住女友手。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日瘋傳一段奇葩情侶片！只見一名男子當街被女友狠打19巴掌，但男子依然緊緊抓住女友、死不放手，引發眾多網友討論。

從網友流傳的短片可見，一名男子在街頭與女友發生爭執，接著女友直接對男生瘋狂連搧19巴掌。但男生不但沒有還手，反而還緊緊抓住女友的手臂，無論女友怎麼打，他就是死不放手。

▲▼ 。（圖／）

▲▼無論女友怎麼打，男子就是死不放手。（翻自微博）

▲▼ 。（圖／）

這段影片被傳開後，隨即引發網友熱議與討論，大家也紛紛「解讀」這段真愛。網友們就說：「男生不放手的原因，應該是兩人性生活美滿吧！」、「現在被女生打，再晚一點換男生『屌打』。」、「為了以後的幸福，忍了忍了。」、「這女生身材不錯。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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