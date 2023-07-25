台1線奪命車禍！轎車飆撞左轉大貨車「車頭全爛」1死　他遭判刑　





▲轎車超速撞左轉大貨車，駕駛送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗造橋鄉2022年3月22日發生一起嚴重事故！一名蔡姓男子開大貨車行經台1線時，準備左轉進入一間工廠卸貨，但他卻未禮讓直行車直接左轉，恰巧一輛轎車高速駛來，兩車當場發生碰撞，轎車車頭幾乎全爛，駕駛傷重不治，乘客也全身多處骨折送醫。案經法院審理，蔡男被依過失致死罪嫌判處6個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

這起案件發生在去年3月22日上午11時許，蔡男開車沿著台1線由南往北方向行駛，準備前往某公司卸貨，但當他抵達公司前方時，原應注意車輛左轉時應距離交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，並讓直行車先行，但他卻未禮讓直行車，而直接左轉。

恰巧當時楊姓男子開著轎車載著一名女乘客行經該路段，以時速約103公里的高速直接撞上蔡男車輛，遠超過該路段時速70公里的速限，造成轎車車頭整個爛毀，楊男受有頭胸部與四肢外傷併左側耳漏及左上臂雙大腿骨折、創傷性顱內出血、心肺挫傷合併外傷性休克，經送醫搶救後仍宣告不治，至於女乘客則全身多處骨折，送醫救治。

案經楊男家屬及女乘客提告，法官認為，蔡男未禮讓直行車輛貿然左轉，才導致事故發生，不過楊男超速行駛也屬肇事次因，再加上蔡男事後坦承犯行，並與楊男家屬達成和解，法官最終依法判蔡男6個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。