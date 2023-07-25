杜蘇芮強降雨恐灌山區！周四最劇烈　陳其邁：加速吊掛天使輪貨櫃

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

中颱杜蘇芮來勢洶洶，根據中央氣象局最新分析，高雄山區預估雨量可能會高達700毫米，高雄市長陳其邁今（25）日召開整備會議，提醒各局處做好防颱準備。至於高雄有沒有機會放颱風假？陳其邁說，這次風力會比較大，假如按照現有氣象局路徑及風力範圍預估，周四可能是受影響最大一天，而停班課都有一定的SOP跟標準，周四是否會放颱風假，會在明天做判斷。

▲陳其邁今上午召開杜蘇芮颱風高雄市災害應變中央第一次工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁今上午召開杜蘇芮颱風高雄市災害應變中央第一次工作會議，由於這次颱風是繼2016年莫蘭蒂颱風之後，第一個路徑沒有經過中央山脈的颱風，預估風力會很強勁，他示警各局處除了注意淹水狀況外，對於風力可能造成的影響要提高警覺。

▲▼陳其邁今上午召開杜蘇芮颱風高雄市災害應變中央第一次工作會議，提醒市民務必提高警覺。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁說，根據氣象局預估，風雨最強時段會是在周三晚上到周四整天，因為很久沒有颱風了，拜託市民朋友要特別注意這次颱風來襲，包含招牌、廣告物、樹木等等，都要多加留意，今晚8點半也會再召開第二次工作會議。

至於周四有沒有機會放颱風假？陳其邁表示，這次颱風會比較完整，風會比較大，假如按照現有氣象局路徑、風力範圍預估，可能周四是受影響最大的一天，周三白天還好，入夜以後會比較嚴重，周四部分會在明天（7/24）做判斷，因為停課都有一定SOP跟標準，會用比較謹慎的態度處理。

另外，天使輪部分，目前還有很多漂流海上的貨櫃還沒清除，陳其邁表示，針對沿岸還沒打撈上岸貨櫃，會加緊吊掛清除，希望把損害降到最低。山區部分，這次預估雨量可能會高達700毫米，初步掌握有3195位保全對象，目前已經完成相關安置所的準備，以及保全名單的確定，務必掌握他們的動向。