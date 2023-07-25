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杜蘇芮開眼恐強颱！估下半天陸警縣市一次看　颱風假關鍵曝

（圖／氣象局）

▲杜蘇芮的颱風眼清晰可見 （圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風眼開了！中央氣象局預報員張承傳表示，中度颱風杜蘇芮有機會增強為強烈颱風，預計今天（25日）下半天發布陸上警報，預估警戒將包括苗栗以南和花東，至於是否有機會放颱風假，得由縣市政府參考「風雨預測」決定。他也提到，不是有陸警就比較有機會放颱風假，像中部雖在警戒區，但比較位於背風面，還是要等颱風路徑再更明確一點。

氣象局持續發布杜蘇芮海上颱風警報，根據今晨5時半最新資料，杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻的東南方約670公里海面上，對巴士海峽將構成威脅，且繼續增強中，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，已來到中颱上限，預估未來12-18小時，近中心最大風速將來到每秒51公尺，達到強颱強度。

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（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有些短暫陣雨，上午降雨較局部、空檔較多，下半天雨勢越來越明顯、空檔較少，有局部較大雨勢機率；西半部為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起大台北和西半部山區也有局部短暫陣雨。

張承傳提到，颱風未來以偏西北到西北西朝巴士海峽接近，預估周三、周四沿著台灣西南方近海北上，也是最靠近的時間，未來會再稍增強，有機會強颱；預估今下半天發布陸上警報，一開始先屏東、再來台東，之後陸續納入其他縣市，若依照目前預估路徑，警戒區包括苗栗以南和花東，新竹以北比較碰不到暴風圈。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

至於是否有機會放颱風假，張承傳分析，這要看陸上警報發布後的「風雨預測」，由各縣市政府參考決定。而有陸警的縣市是否比較可能放颱風假，他認為不一定，因中部雖預估在警戒區，但比較位於背風面，還是要等颱風路徑再更明確一點。

張承傳說，周三、周四受到颱風及其外圍環流影響，周三主要降雨在東半部和恆春半島，有大雨或豪雨機率，大台北和西半部山區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨；周四東半部、南部有陣雨，其他地區有短暫陣雨，並有大雨或豪雨發生機率，尤其東部、東南部及南部山區有大豪雨發生機率。

張承傳表示，颱風周五逐漸遠離，將進入中國大陸，降雨慢慢趨緩，中南部仍有些短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；周六起偏西南風，南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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杜蘇芮開眼恐強颱！估下半天陸警縣市一次看　颱風假關鍵曝

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