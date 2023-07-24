快訊／13：30國家警報響！萬安演習登場　違規恐噴15萬

▲萬安演習正式登場。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

全台連續4日的「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」於今日（24日）正式登場，下午1時30分將發出防空警報，屆時將進行疏散和交通管制等實地演練，違反規定的最高罰款可達15萬元。在解除防空警報後，還將進行30分鐘的戰災搶救（災害救援）和戰時災民收容救濟站的開設演練，演練時間預計至下午2時30分結束。

首日的萬安演習將分別在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市和宜蘭縣舉行。室內人員接到警訊後，應前往防空疏散避難設施或地下室避難，若附近無避難處所，則可尋找堅固且窗戶較少的房間。



演習期間，道路將實施交通管制，人、車均禁止上路，車輛必須停靠路邊，乘客及駕駛應下車疏散或在車內等候，行人也需就近疏散避難。若民眾不遵從「車停，人就近疏散」的管制措施，且在勸導後仍不合作，將面臨3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。

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國防部表示，各地方政府警察局民防管制中心將依據情況發放「防空警報」，同時借助電視台、廣播電台、村里、學校和警察巡邏車廣播系統等多重預警手段。此外，將運用「空中威脅告警系統」向手機發送警報訊息，以提高警報的覆蓋率，爭取早期預警時間。

各地區的管制措施摘要如下：

台北市：捷運維持正常運行，市區公車暫停發車，計程車停靠安全處並暫時停表計費。



新北市：捷運環狀線、安坑輕軌列車維持正常運行，淡海輕軌全線暫停營運半小時。



基隆市：基隆港口船隻正常進出港。



桃園市：桃園機場捷運全線正常運行，到站旅客無法出站，機場正常運作，但聯外客運巴士、排班計程車及租賃車暫停發車。

演習時間及地點如下：

7月24日萬安演習地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣

7月25日萬安演習地區：台南市、高雄市、屏東縣

7月26日萬安演習地區：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

7月27日萬安演習地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市