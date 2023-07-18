東京街頭傳中國辣妹「踹警察」　拳打腳踢25秒片曝！拍攝者也被打

▲網傳中國辣妹群在東京街頭暴走，對警察瘋狂拳打腳踢。（圖／翻自推特，下同）
文／鏡週刊
日本網友在這兩日瘋傳一段影片，只見一群辣妹在東京街頭暴走，更對警方拳打腳踢，嚇壞不少網友。另外網友們也紛紛指出，其實這群辣妹都是中國人，另外也有網友大罵警察：「為何不以妨礙公務罪逮捕？」
據悉事件發生在本月17日早上，一群穿著清涼的辣妹在東京新宿街頭暴走，現場有一群警察處理狀況，但這群辣妹隨即對警方言語挑釁，甚至對警方瘋狂拳打腳踢。只見辣妹們用日語對警方說：「你們在幹什麼？幹什麼？」警方則一邊抵抗一邊說：「住手！不要激動！」
雖然這群辣妹說著日文，但有不少日本網友指出，其實這群辣妹都是中國人。甚至有一名拍攝者，也錄到他在拍攝期間，一度被這群辣妹高喊是「癡漢」，隨後直接朝他的方向衝過來，對他施暴並拍打攝影機還大罵：「你在幹什麼？混帳！」
7月17日の早朝の新宿にて、中国人の女が日本の警察官を殴ったり蹴ったりする事件が発生…pic.twitter.com/hH7uPgAGVZ— 話題のツイ動画 (@itaiTikTok) July 17, 2023
目前未知這群辣妹為何會與警方發生衝突，日本警方也尚未說明事件內容與辣妹身分，但這幾段影片之後快速在日本網路鄉民間傳開，並引發日本鄉民議論紛紛。就有日本網友疑惑：「為什麼警察不依妨礙公務罪逮捕她們？」另外還有網友大罵：「日本警察就是沒用，要是在美國就不一樣了。」此外還有日本網友指出，之前他在上海工作，發現中國人有個習慣就是「喊大聲就贏」，指出中國人若遇到狀況，一定要表態「我絕對沒有錯」，所以通常用大聲量來表示自己「理直氣壯」。
撮影者にも暴行していた模様。。。pic.twitter.com/xS9HFhy4U3 https://t.co/eqWpL1glaG— 話題のツイ動画 (@itaiTikTok) July 17, 2023
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