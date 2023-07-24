輔大陳若儀2.0　她首次去日本玩「提3奇葩要求」遭男友放生

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友第一次去日本東京旅遊，她先是提議想去北海道吃海鮮，接著又說要幫朋友代購15支吹風機，並且買了10顆水蜜桃和2串葡萄要帶回台灣，結果結帳時錢不夠，還有9支吹風機無法結帳，她希望男友幫忙，男友居然跟店員借紙筆要求寫欠條，最後甚至將她一個人丟包在飯店。文章公開之後掀起網友熱議，雖然有部分網友覺得文章內容有點假，但也有不少人調侃，如果她說的都是真的，根本就是「輔大陳若儀Kelly A」翻版。

▲原PO和男友去東京玩，卻說要去北海道吃海鮮。圖為日本東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在臉書社團「日本旅遊公社」匿名發文，聲稱自己第一次去日本旅遊，原本想和男友來一場5天4夜的浪漫之旅，男友同意負擔機票和飯店費用，她只需要負擔吃飯和自己想買的東西就好，沒想到期待到最後竟然變成對人性的失望，甚至氣到想分手，「第一天男友說要帶我去東京吃飯 ，我是滿開心的啦！可是我們馬上就吵架了，畢竟我要出國前就有做功課，大家都說日本北海道的海鮮很新鮮，我也想去那邊吃看看，結果男友說東京的也一樣，叫我在東京吃就好。」

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原PO表示，吃飯前兩人先去逛街，她答應幫朋友代購吹風機，總計15支，沒想到男友一聽就生氣，覺得行李箱根本放不下，還大吼「要去吃飯還是去買吹風機只能選一個」，她選擇先去購物，畢竟已經答應朋友，如果沒買一定很丟臉，除了吹風機之外，她還買了10顆水蜜桃和2串葡萄。

然而，結帳時原PO發現錢不夠，還有9支吹風機無法結帳，於是詢問男友要不要把這9支吹風機當成禮物送給她的家人，比起買食物，吹風機應該更實用，沒想到男友聽完竟然當場走掉，「那瞬間我感到很心寒，我家人對他那麼好，他怎麼那麼不懂孝順？」後來追上男友，表明回台灣會還錢，男友居然跟店員借紙筆寫欠條，理由是怕她回台之後不還錢。

原PO氣憤表示，回飯店整理行李時，她想把吹風機跟水果放到男友的行李箱，對方直接不回應，於是決定幫忙泡泡麵主動和好，但還是被無視，「我後來就只泡自己的，結果現在別說吃美食了，連路邊小吃都沒吃到，真沒看過一個男生那麼小氣又小心眼然後還不大方的」，更慘的是，後面還有4天行程，男友卻把她一個人丟在飯店裡，「人也不知道去哪裡了，請問大家我現在要怎麼辦？」

文章在23日公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言調侃，「拜託趕快帶水蜜桃回台灣，好想看有人在東京機場怒吞15顆水蜜桃的新聞」、「妳是不是Kelly A二號」、「看完這篇後，我又再復習了一次Kelly A事件」；就連社團管理員也留言表示，「奇葩」。

不過，也有部分網友覺得文章內容太過離譜，看起來有點假，「整篇都在唬爛」、「如果是反串文，也寫得挺辛苦的，哈哈哈，跟男友分手啊，快放生人家吧」、「妥妥的幻想文啊，現在還有台灣人不知道不能帶水果回台灣？醒醒吧孩子，妳沒出過國，也沒有男朋友」。