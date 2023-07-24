　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輔大陳若儀2.0　她首次去日本玩「提3奇葩要求」遭男友放生

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友第一次去日本東京旅遊，她先是提議想去北海道吃海鮮，接著又說要幫朋友代購15支吹風機，並且買了10顆水蜜桃和2串葡萄要帶回台灣，結果結帳時錢不夠，還有9支吹風機無法結帳，她希望男友幫忙，男友居然跟店員借紙筆要求寫欠條，最後甚至將她一個人丟包在飯店。文章公開之後掀起網友熱議，雖然有部分網友覺得文章內容有點假，但也有不少人調侃，如果她說的都是真的，根本就是「輔大陳若儀Kelly A」翻版。

▲▼日本黃金周東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO和男友去東京玩，卻說要去北海道吃海鮮。圖為日本東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在臉書社團「日本旅遊公社」匿名發文，聲稱自己第一次去日本旅遊，原本想和男友來一場5天4夜的浪漫之旅，男友同意負擔機票和飯店費用，她只需要負擔吃飯和自己想買的東西就好，沒想到期待到最後竟然變成對人性的失望，甚至氣到想分手，「第一天男友說要帶我去東京吃飯 ，我是滿開心的啦！可是我們馬上就吵架了，畢竟我要出國前就有做功課，大家都說日本北海道的海鮮很新鮮，我也想去那邊吃看看，結果男友說東京的也一樣，叫我在東京吃就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，吃飯前兩人先去逛街，她答應幫朋友代購吹風機，總計15支，沒想到男友一聽就生氣，覺得行李箱根本放不下，還大吼「要去吃飯還是去買吹風機只能選一個」，她選擇先去購物，畢竟已經答應朋友，如果沒買一定很丟臉，除了吹風機之外，她還買了10顆水蜜桃和2串葡萄。

然而，結帳時原PO發現錢不夠，還有9支吹風機無法結帳，於是詢問男友要不要把這9支吹風機當成禮物送給她的家人，比起買食物，吹風機應該更實用，沒想到男友聽完竟然當場走掉，「那瞬間我感到很心寒，我家人對他那麼好，他怎麼那麼不懂孝順？」後來追上男友，表明回台灣會還錢，男友居然跟店員借紙筆寫欠條，理由是怕她回台之後不還錢。

原PO氣憤表示，回飯店整理行李時，她想把吹風機跟水果放到男友的行李箱，對方直接不回應，於是決定幫忙泡泡麵主動和好，但還是被無視，「我後來就只泡自己的，結果現在別說吃美食了，連路邊小吃都沒吃到，真沒看過一個男生那麼小氣又小心眼然後還不大方的」，更慘的是，後面還有4天行程，男友卻把她一個人丟在飯店裡，「人也不知道去哪裡了，請問大家我現在要怎麼辦？」

文章在23日公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言調侃，「拜託趕快帶水蜜桃回台灣，好想看有人在東京機場怒吞15顆水蜜桃的新聞」、「妳是不是Kelly A二號」、「看完這篇後，我又再復習了一次Kelly A事件」；就連社團管理員也留言表示，「奇葩」。

不過，也有部分網友覺得文章內容太過離譜，看起來有點假，「整篇都在唬爛」、「如果是反串文，也寫得挺辛苦的，哈哈哈，跟男友分手啊，快放生人家吧」、「妥妥的幻想文啊，現在還有台灣人不知道不能帶水果回台灣？醒醒吧孩子，妳沒出過國，也沒有男朋友」。

ET快訊
杜蘇芮「巨大暴風圈」3天詭彎！南台侵襲破85%　6縣市豪雨
媽帶嬰兒搭飛機！起飛前「送200份見面禮」　他見紙條感動了
牙齒狂卡菜渣「是4大警訊」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大陳若儀2.0　她首次去日本玩「提3奇葩要求」遭男友放生

杜蘇芮長大又加速！估今晚海警、明陸警　颱風假機率高縣市曝

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

大安區停車場「半小時70元」嚇壞女駕駛！過來人曝一地區更誇張

杜蘇芮估今天長成「超級颱風」　恐穿台灣1地區致災性降雨

行人站斑馬線「禮讓汽車」！他不敢過反遭咆嘯：在嗆什麼意思的啦

「艋舺阿龍炒飯」老闆驚爆罹癌！狂掉18公斤近況曝：不可能吃到了

杜蘇芮「巨大暴風圈」3天詭彎！南台侵襲破85%　國家預警6縣市豪雨

盤點「最會存錢、花錢」星座！天秤愛買衣服：注重生活品味

「全台最無聊縣市」排名出爐！第一名在地人也認證：當之無愧

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

娃無情喊「妳是老Baby」　媽傻眼：好好講話^^

輔大陳若儀2.0　她首次去日本玩「提3奇葩要求」遭男友放生

杜蘇芮長大又加速！估今晚海警、明陸警　颱風假機率高縣市曝

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

大安區停車場「半小時70元」嚇壞女駕駛！過來人曝一地區更誇張

杜蘇芮估今天長成「超級颱風」　恐穿台灣1地區致災性降雨

行人站斑馬線「禮讓汽車」！他不敢過反遭咆嘯：在嗆什麼意思的啦

「艋舺阿龍炒飯」老闆驚爆罹癌！狂掉18公斤近況曝：不可能吃到了

杜蘇芮「巨大暴風圈」3天詭彎！南台侵襲破85%　國家預警6縣市豪雨

盤點「最會存錢、花錢」星座！天秤愛買衣服：注重生活品味

「全台最無聊縣市」排名出爐！第一名在地人也認證：當之無愧

義大利參加一帶一路　梅洛尼：拜登不曾直接質疑

美國升息還沒停！　估本周再升1碼

輔大陳若儀2.0　她首次去日本玩「提3奇葩要求」遭男友放生

杜蘇芮長大又加速！估今晚海警、明陸警　颱風假機率高縣市曝

安洗瑩成戴資穎天敵？一表看兩人9度交手　小戴曝「難打」原因

第一家日系合資車廠在中國倒下！　廣汽三菱宣布停產裁員

詹皇自豪小兒子表現　分享IG為愛子籃球生涯鋪路

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

布林肯：致力穩定對中關係　預測烏克蘭戰爭再打數月

有法人估陽明第二季將出現虧損　業界看第三季有望恢復獲利

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

杜蘇芮3天詭彎！南台侵襲破85%

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

「最會存錢、花錢」星座曝光！

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

艋舺阿龍炒飯老闆罹癌！狂掉18公斤近況曝

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

出國行李箱輪子裂開怎辦？神人教一招

更多熱門

關鍵字：

日本旅遊公社

讀者迴響

熱門新聞

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

杜蘇芮3天詭彎！南台侵襲破85%

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

「最會存錢、花錢」星座曝光！

全台最無聊縣市出爐！第一名在地人也認證

打賭玩大冒險！男躺馬路遭賓士輾頭亡

楊穎不叫Angelababy！自曝真實英文名

台灣粉絲驚人舉動　陳奕迅一看當場跪

孫安佐分手阿乃原因曝

高雄農場變動物煉獄　恐怖圖片曝光

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

快訊／台中行車糾紛！後座拿出長槍

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面