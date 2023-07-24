老一輩超窮生那麼多小孩？　網曝殘忍真相：生來幫忙養家



▲網友熱烈討論，為什麼老一輩生很多小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／林懿捷報導



儘管基本工資連續7年調漲，但近來房價高、薪資漲幅跟不上物價飛漲，許多人都不敢生小孩，近日有網友發問，「以前台灣老一輩超窮哪來膽子生那麼多小孩？」引起熱議，有人一針見血，表示「生了就多一個勞動人口，窮所以才要生來幫忙工作」，也有人提到，大的（小孩）要幫忙帶小的，幾乎都是窮養長大的。



原PO在批踢踢八卦版表示，「以前台灣超級窮，吃蕃薯籤、麵粉袋褲子，可是老一輩還是狂生ㄟ，是哪來膽子生小孩啊？」對此情況，網友表示，以前是農業社會，勞動人口很重要，「多一個小孩就是多一個免費勞工」、「有田幫種田，沒田去做工」，大家普遍認為，上一輩的勞動需求大，加上對節育避孕的觀念較不足，所以生育率很高，小孩生下來就是幫忙養家。

有人提到，以前的生活也沒什麼需要花錢的娛樂，只要有飯吃、有地方睡，小孩隨便養隨便大。在過去的社會，父母們幾乎無暇照顧小孩，因此小孩照顧小小孩是常態，而且傳統的家庭概念是養兒防老，且認為多子多孫才是福氣。

不少網友分享自己祖父母、爸媽那一代的情況，「我阿嬤生了8個」、「阿公是老大有五個弟弟，我爸說小時候就開始照顧叔公的小孩們」。年紀大的孩子常被要求負責照顧弟弟妹妹，好讓大人能出去工作，所謂長兄如父，長姐如母便是如此，很多長女長子犧牲自己的人生奉獻給弟妹，錯過了求學或求職的好機會，只能說，每個年代都會出現不同的困境。