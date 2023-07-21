員林人抗議設禮儀廳！孝女白琴+牽亡陣跪喊：市長，你回來喔

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所經過民調決定將在第二公墓設置禮儀廳，引發周邊五里民組自救會抗議，今天上午3度集結到公所前舉白旗，還出動女子禮儀隊及電子花車，由於市長游振雄皆有公務在身，在地方會勘，孝女白琴跪在公所前大喊「市長，回來喔」伴隨著撒冥紙，最後才在代表會主席張國良的陪同下，遞交陳情書，希望公所能再跟里民溝通。

▲員林市民反對第二公墓設置禮儀廳到公所前抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

今天上午9點公所前停車場又架起長長的禁止停車的圍籬，警方出動上百名維安，員林市公所委託趨勢民調公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，以建議興建在第二公墓區域，引發周邊里民不滿，力爭抗議到底。

今天東區里民3度頂著炙烈大太陽站在公所前，舉白布條抗議，不同於前2次這次甚至出動出殯用到的女子禮儀隊及電子花車，還有牽亡歌及孝女白琴，若是禮儀廳一旦設置，這些聲樂一定伴隨而來，那一旁的東山國小學生如何能靜下心上課，要公所能聽聽里民的心聲。

由於市長今天又不在公所內，自救會在公所前擺下象徵白色墓碑「黑箱、懦弱、無義」請出孝女白琴跪著哭訴、又有女子禮儀隊及牽亡陣頭，不斷的吶喊「市長，回來喔」震耳欲聾的聲音，進行長達1.5小時，最後由張國良及自救會長也是男東里長黃家富與成員走入鎮長室遞交陳情書。