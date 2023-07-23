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「全台最無聊縣市」排名出爐！第一名在地人也認證：當之無愧

▲彰化八卦山大佛重新露臉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲許多網友在網路上票選全台最無聊縣市排名，彰化縣這次拿下第一名。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

網搜小組／柯振中報導

台灣四面環海，各個縣市都有不同的風景，光是國內旅遊就有相當多樂趣。不過，近日有網友發起票選，選出全台「最無聊縣市排名」，其中彰化縣高居榜首，這份名單出爐以後，就連在地人也無法反駁，直言「當之無愧」。

一名網友在臉書社團「伸港小鎮」分享了PTT網友票選結果，其中台灣最無聊縣市排名第一就是彰化縣，依序則是桃園、雲林、苗栗、新竹、新北、高雄、基隆、花蓮以及屏東，其他的縣市則沒有上榜。

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對於這種票選結果，不少當地人也坦言，「當之無愧」、「要票選彰化最無聊的鄉鎮嗎？我對伸港很有信心」、「彰化人+1鳥不生蛋的地方」、「其實每個地方都很特別，特別無聊」、「彰化根本無聊無誤（在地彰化人）」、「可以來彰化大佛『求佛』。」

▼台灣的交通十分方便，開車就能到各地旅遊。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼高速公路車況。（圖／記者呂佳賢攝）

事實上，這種排名每隔一段時間都會出現，先前網友們票選的無聊前三名縣市，則分別是彰化、雲林以及苗栗，與其他縣市相比，觀光資源相對少，因此不曉得要去逛哪裡。

對於這種票選，也有在地人不以為然，認為彰化觀光景點雖少，但大街小巷都是美食，真的要比的話，也不會輸給有「美食之都」稱號的台南，端看是要走什麼樣的觀光模式，如果是要來吃貨一日遊，絕對能夠玩得開心。

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