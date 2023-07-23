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老兵召集令開跑！8天老兵+眷屬2千人返金　專屬紀念品曝光

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

每年在年底舉行的老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動，曾在金門服役的弟兄，帶著可以佐證在前線服役的資料或照片，到金門任一觀光景點打卡，不僅有機會成為未來老兵特展的主角外，也能換取老兵主題酒等紀念品，歡迎曾在金門服役的弟兄們重返英雄島。目前截至22日共計有710老兵返金，其中3位更超過90歲，家屬則有1303位。

▲▼金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

▲金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

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副縣長李文良表示，老兵召集令活動今年已經邁向第6年，每年會依老兵弟兄的建議調整活動設計，考量冬季溫度較低、823砲戰紀念日等相關紀念活動及老兵也想帶家人一起見證當年服役的歲月外，特別提早於7月中旬舉辦，誠摯歡迎老兵重返英雄島。

▲▼金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

▲15位大膽老兵帶著鋁盆及圓鍬在斗門社區集合，目的要進行坑道修繕及清淤，提供居民及遊客安全的旅遊環境。（圖／林名揚翻攝）

觀光處長李銘培說，為避免過往在機場壅塞情形，今年另設置老兵活動專屬網，提早報名後，即可加快到現場老兵報到速度；另外，今年的老兵活動網站，將持續彙整歷年的返金的軍友照片與故事，未來將舉辦各類主題的線上榮團會，也有機會放在特定的展館或活化據點中公開展示，在尚義機場旅遊服務中心完成現場報到作業後，隨即就能領取老兵紀念帽，並享受金門272特約店家專屬的優惠服務。

之後在金門旅遊的過程中，可以到金門植物園、莒光樓、總兵署、烈嶼鄉文化館、后麟步槍射擊體驗館及金湖飯店任一地點，提供老照片或以口述歷史的方式，換取老兵紀念酒兌換卷，紀念酒換取地點則包括尚義機場金酒門市、經武坑道及金門陶瓷廠，有別以往，今年有紀念酒加購服務，好酒敬老兵，找同梯一起開心暢飲。

▲▼金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

今年的活動也沒忘記陪同老兵回來的同行親友們，只要在金門任一觀光景點合照，並標註#金門老兵召集令或#我在金門OO行軍並公開分享於臉書或IG等網路社群，憑七日內的來金機票及身分證，即可兌換老兵同行親友紀念品乙份，兌換地點則為金門陶瓷廠或獅山砲陣地旅服中心；今年特別規劃的親友紀念品是三合一的手機充電線，不僅功能強大，而且別具特色的軍事造型，只有到金門才有機會取得。

何斗里里長陳福林說，老兵召集令活動深具金門特色，斗門聚落保留許多的軍事標語，地下坑道約興建於民國67年，當年由自衛隊、民防組織及附近的軍隊一起開挖興建，多年過去了，再讓老兵支援整理，忠實呈現當年軍民一家的氛圍；斗門社區發展協會總幹事范姜輝強調，社區地下坑道總長度約870公尺，由於歷史悠久，仍保留當年設置時的景觀，坑道內較潮濕泥濘，建議民眾可透過老兵活動專案，與社區連絡，不僅有導覽解說還有金門紅龜粿DIY體驗課程，之後斗門坑道也會開放給老兵粉筆簽到，如同雷霆演習，尋找更多同梯的回金門。

▲▼金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

另外，行銷科科長鐘立偉補充，活動至7月15日開跑後，截至7月22日共計有710老兵返金，家屬則有1303位，而目有三位超過90歲的老兵，特別返金參與召集令活動；此外，也是因為新冠疫情衝擊的影響，縣府有接獲多通老兵退伍後首度再回來的詢問電話，考量不少都是70歲以上的老兵，特別提醒軍友與家人同行返金，確保旅遊安全。

▲▼金門老兵召集令，今年提早於7月15日正式啟動。（圖／林名揚翻攝）

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