小三通放寬陸客來台就醫　金門縣長陳福海：將爭取國際醫療特區

▲7月20日起台灣開放陸客搭乘小三通出入境到金門就醫。（圖／翻攝自林名揚，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

繼日前放寬陸籍人士入境探親規定後，本月20日起也開放陸客搭乘小三通出入境到金門就醫。對此，縣長陳福海感謝陸委會重視人道需求，並表示早在疫情前，金門醫療院所的生殖醫療技術在兩岸間就打出名號，接案後的整體成功率超過8成，未來也會以金門的區位優勢，積極向中央爭取推動國際醫療特區在金門的專案政策。

據了解，衛福部金門醫院在2015年成立生殖醫學中心，多年的努力為金門的生殖療程奠下良好基礎，近年該領域陸續還有廈門安寶醫院、兩岸生殖醫學權威魏曉瑞醫師投入與金門醫療院所的各項合作。據統計，接案後的整體成功率超過8成，因此金門縣的生殖醫學療程在疫情前已在兩岸不孕症領域做出很好口碑，不僅照顧在地鄉親，也讓對岸民眾有機會在金門圓一個生兒育女的夢想。

小三通復航後，許多因疫情耽擱「做人」的對岸民眾多次寫信給縣府，包括縣長陳福海也接到陳情電話，他也表示希望有機會幫忙這些不孕症夫婦爭取，讓他們能走小三通直接到金門做療程，不要再舟車勞頓的飛往台灣後，才中轉到金門。

陳福海強調，醫療是台灣的強項，因此疫情前才有大量陸客慕名到台灣接受各種醫療服務，金門擁有良好的區位條件，金門醫院在生殖醫學領域也有很不錯的成績，未來將與縣府團隊一起努力，爭取國際醫療特區的政策有機會在金門落地實現。