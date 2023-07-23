快訊／國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北

▲14縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，氣象局今(23日)下午15時20分持續對14縣市發布豪大雨特報，其中豪雨狂襲台南市地區及新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區。氣象局也對新北市發布災防告警，提醒山區暴雨。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市地區及新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生，新北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、高雄地區及臺北、臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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另氣象局下午15時37分也針對新北市三峽區、新北市新店區發布山區暴雨災防告警，氣象局表示，下午已針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至17時37分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

豪雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

豪雨：新竹縣山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區