杜蘇芮增強長胖了！靠台恐達強颱　周三起威脅最大「3地影響最劇」

▲杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風增強長胖，目前已達輕颱上限，今可望轉中颱，暴風半徑也增加為150公里，不排除靠近台灣時將達中颱上限或強颱，周三、周四最接近台灣(26日~27日)，全台都有大雨或豪雨，其中東部、中部、南部風雨最劇烈，若路徑未來北偏，北部和東北部風雨也會加劇。

氣象局預報員徐仲毅表示，杜蘇芮颱風距離鵝鑾鼻東南方1100多公里海面上，今(23日)上午這段時間，杜蘇芮發展非常好，強度和暴風半徑都有增強，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑從100公里增大為150公里，且未來暴風還有擴大趨勢，強度還會增強。

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徐仲毅指出，杜蘇芮颱風今天到明天周一(24日)偏西移動，明天之後向西北北轉，角度決定颱風距離台灣靠西或靠東，以及影響台灣程度，依現在預報路徑，影響比較大的地區為東部和中南部，若偏北，東北部和北部也將受影響。

▲杜蘇芮颱風7/23下午最新路徑。（圖／氣象局）

針對颱風帶來風雨，徐仲毅說明，周二(25日)受颱風外圍環流影響，風雨增加，東部有局部大雨，西部不穩定；周三、周四(26日~27日)是颱風最接近台灣的時間，各地嚴防強風豪雨，雨勢最劇烈的將是東部，周四西部雨勢也會更為明顯，這二天各地都要嚴防大雨和局部大雨，甚至不排除有豪雨以上等級降雨，另也要嚴防長浪。

徐仲毅提醒，目前杜蘇芮已經達到輕度颱風上限，很快就會轉中颱，接近台灣過程強度將持續發展，可能到中颱上限，不排除強颱可能，暴風半徑可能達到300公里，接近台灣時是較強和較大的颱風；周三、周四是颱風影響台灣最明顯的時間點，各地都不穩定，提防大雨和豪雨，其中最明顯降雨在東部和中南部，若未來颱風路徑偏北，連北部和東北部影響也會加劇，要做好防颱準備。

▼杜蘇芮颱風今下午最新路徑及降雨影響。（圖／氣象局）