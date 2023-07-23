買氣差！蛋商降價求售　市場雞蛋首見4字頭「低於公告價」

▲近期雞蛋買氣差，市場零售雞蛋已出現「4字頭蛋價」，低於公告價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值暑假，加上天氣炎熱，目前正值國內雞蛋銷售年度淡季，市場買氣低迷，先前也傳出國產和進口雞蛋，因鮮度不佳，臭蛋頻傳，部分蛋商因賣壓沉重，為減輕囤蛋壓力，只好低價求售，目前傳統市場可見「4 字頭」零售蛋價，低於公告價。台北市蛋商公會則表示，考量產蛋成本仍高，本周蛋價維持產地價40.5元、批發價50元。

北部謝姓蛋商指出，每年暑假開始就是國內雞蛋銷售淡季，最近全台高溫，部份終端零售商，擔心雞蛋多放兩天就壞掉，只好降價求售，市場上已經出現每斤約45元的零售價，比公告的批發價還低。他說，正常零售價就是公告批發價加個1到2元，現在市面賣壓沉重，降到40多元已是普遍現象，這並不是蛋商囤太多蛋，而是賣不動，預估暑假結束銷量才會回穩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市蛋商公會總幹事高素美表示，雖然近期國內雞蛋需求量低，但產地農民飼養成本仍高，已經接近目前的產地價，部分禽場的老母雞正在淘汰換羽，也有禽場進行禽舍改建，產蛋率並未完全回到往年水準，預估目前蛋價仍會維持一段時間。至於市場零售價低於公告批發價，她說，是因為部分雜糧行直接跟農民收蛋，拿的是產地價，沒有透過中盤商，蛋價自然壓低。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3202萬隻蛋雞投入生產，比上周略降4萬隻；雞蛋日生產量維持11萬4000箱（每箱約2百顆），與國內日需12萬箱仍有差距，但因正值雞蛋消費淡季，市場供應無虞。