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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全代會感謝韓國瑜「莫忘世上苦人多」 　侯友宜誓捍衛民主自由

▲▼國民黨全代會 朱立倫 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨全代會無異議通過侯友宜為總統參選人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨今（23）日召開全國黨代表大會，全場無異議鼓掌通過提名侯友宜，代表國民黨角逐2024總統大選。侯發表演說特別感謝韓國瑜，因為韓的「莫忘世上苦人多」，讓他一直放在心上。侯也向全國人民堅定宣誓，會竭盡所能捍衛台灣的民主自由制度，並重申反對台獨、反對一國兩制，要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。

侯友宜今獲國民黨全代會正式通過提名角逐2024總統大位，隨即在全場黨代表、全體立委參選人熱烈掌聲之下，登台發表演說，十足團結氣勢。侯友宜先感謝黨主席朱立倫，在黨最艱困的時候，勇敢承擔帶領國民黨衝過一道又一道的難關；也感謝在每一場選戰中帶頭衝鋒的戰將，在這幾年選舉中，英勇打出了泱泱大黨的氣魄！

侯友宜也感謝在座的高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安，以及國民黨執政的各位縣市首長。侯特別感謝韓國瑜，盛讚過去這些年來，為了國民黨、為了中華民國付出與貢獻，而更令他深深感動的是韓的一句話「莫忘世上苦人多」，這句話他一直放在心上。

侯友宜強調，2024年是非常關鍵的一年，台灣會前進還是後退？兩岸會戰爭還是和平？人民的生活會更壞還是更好？都到了面臨決定的時刻。而他接受黨的徵召，就會勇敢為中華民國，為台灣人民打一場漂亮的勝仗，拚命向前，成功下架民進黨。

侯友宜痛斥，台灣正被一股力量推向戰爭的邊緣，民進黨執政，造成兩岸兵凶戰危，台海之間已經被國際認定是世界上最危險的地方、最有可能發生戰爭的地方。每位做父母的都在擔心，用心栽培的孩子、會不會被送上戰場？每位做男女朋友的都在擔心，另一半會不會上前線？整個社會都在擔心，美麗的寶島還能安居樂業嗎？會不會出現白髮人送黑髮人的悲劇？這就是此時此刻台灣2300萬人內心最深層的恐懼。

侯友宜說，從823砲戰、中華民國退出聯合國、中美斷交這段歲月，大家雖然心中恐慌，但在國民黨的領導下，在風雨困境中，全力發展經濟，穩定了台灣社會，更創造了「經濟學台灣、政治學台北」，並列「亞洲四小龍」的奇蹟！當年經國先生大開大闔，讓台灣加速民主化，開放兩岸探親；接著1992年的香港會談、辜汪會談，連前主席的和平之旅，馬習會，在在鞏固著台海穩定，兩岸和平的基礎。

侯友宜感慨，從民進黨執政之後，一切都變了樣。台灣引以為傲的言論自由消失了，連新聞媒體也被關台，促轉會變成東廠；人民最基本的需求也無法滿足，缺水、缺電、缺蛋，連救命的疫苗、口罩、快篩都缺。政治上貪汙腐敗，光電弊案黑金掛勾、疫苗採購疑雲重重，詐騙事件層出不窮，現在還急著把台灣推上兵凶戰危的火線，「這樣的民進黨，我們還要忍多久？」

侯友宜強調，「選對黨、用對人、做對的事，就是台灣繁榮，安居樂業的保證！」沒有和平，一切都是空談；沒有和平，一切努力都會化為烏有；和平，是我們最重要的堅持；「避免戰爭，追求和平」是每一個國家領袖最重要的責任！所以他當總統最重要的事，就是堅持民主自由制度、強化國防軍備、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。

侯友宜並且向全國人民堅定宣誓，「我會竭盡所能，用盡我的力量、我的生命，捍衛台灣的民主自由制度，我，反對台獨、我，反對一國兩制，我，要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。」

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