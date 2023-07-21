怕了精緻窮！「妹子戒掉5習慣」存款激增　神人曝：畢業存到160萬

▲友人戒掉5個壞習慣，一年成功存10萬。（示意圖／非新聞當事人／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少年輕人放棄買房，反而偏愛「精緻窮」的物質生活！然而一名妹子分享，友人曾經也過著精緻窮的生活，後來覺悟「戒掉5個壞習慣」，包括不買快時尚衣著、不儲值會員卡、不買超出需求的化妝品、不買名牌及拒絕3C誘惑，1年後順利存到10萬元。另外還釣出神人，分享畢業存到160萬的事蹟。

一名女網友在Dcard表示，最近與友人聊到存錢話題時，對方就坦言以前過著「把1萬當成100元在花」的生活，直到發現存款永遠只減不增後，才痛定思痛改變消費習慣，「戒掉5個亂買慾望」，1年後果真存了10萬元。

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首先是「不買快時尚或便宜質量差的衣服」，總是喜歡撿便宜，穿一季扔掉再買新的，其實無形中增加了購衣開支，也造成不必要的浪費；第2個「不亂儲值卡類消費」，友人說這個最驚人，像是美容SPA、剪髮卡、健身卡、衣著儲值金等，把自己與商家強制綁定，只為了獲得未來打折機會，但最後沒去健身，也發現造型師剪髮不符合期望等。

第3個「不買超出需求的彩妝」，友人直言，彩妝是閒置的重災區，尤其現在夏季促銷一堆，去專櫃只想買一個眼影，卻又怕被櫃姐推銷，加上彩妝品消耗速度很慢，久而久之，口紅、眼影盤就放到過期。

第4個「不亂買奢侈品包」，友人坦言，剛畢業會對奢侈品的執念比較深，現在逐漸認識到自己的財力有限，與其用2至3個月薪水換一個包，不如把錢存起來，隨時擁有辭職的勇氣。

最後第5個「新款3C產品」，友人以前認為，手機一年一換是正常頻率，現在放下了對新款3C產品的執著，不盲目追求新款。

文章曝光後，引發網友熱議，「我剛畢業出社會就把想買的奢侈品3C都買一買，一直到現在就都沒什麼物慾了」、「以上都沒有，但是還是存不到錢，因為有小孩」、「夠自律可以嚴格控制金流，就不用想那麼多，我都會控制自己有盈餘再去娛樂，不然都保持基本生活開銷就好」。

留言串中，一名妹子超狂分享，靠著5個自律習性存到百萬，1. 穿一件大概500元以內的衣服，五件輪替；2.平常沒有用什麼儲值卡，只有每年一次整理頭髮會消費比較多（一年只去美髮店一次）；3.沒有化妝習慣沒買過化妝品；4.只有一個4000元包包，用了4年（會持續用下去）；5.手機至少使用4年，真的很不順才會更換，「我是一個不太喜歡打扮的理工宅，靠著獎學金和打工，在碩士畢業時存到160萬，我媽都覺得不可思議」，

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

