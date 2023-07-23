國民黨全代會後「暗潮仍洶湧」　趙少康示警：別用選票教訓自己人

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會今（23日）登場，會中將正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，而前高雄市長韓國瑜確定出席，一掃分裂陰霾，為藍營選情注入一劑強心針。中廣董事長趙少康表示，全代會只是程序上定侯於一尊，不看好侯友宜的暗潮仍然洶湧，但若不團結，支持者再用選票教訓自己人，就是讓綠營坐收藍分裂、綠勝選的果實。

趙少康說，團結卻最難，心口不一，明面團結口號喊得響，暗裡挺郭卡侯、寄希望於柯文哲、想扶韓取而代之的動作可沒有停止，要是侯友宜民調谷底不能翻轉，國民黨拿什麼籌碼和柯文哲談藍白合？郭董擺足了參選態勢，卻又遲遲不宣布獨立參選，盤算的就是如果侯民調起不來，黨中央難道真要硬挺，落得總統、立委雙輸？侯如果撐不住，郭董的機會就來了。

趙少康提到，王鴻薇前兩天傳了一則Line訊息給他：「國民黨員聚餐，千萬別談政治！一桌15人，侯粉、韓粉、郭粉、馬迷、朱隊、柯友；挺統、反統；親中、遠中；親美、反美；中華民國派、台灣派、本土派、九二共識派、反九二共識派；深藍、淺藍、戰鬥藍、知識藍、經濟藍、庶民藍…...超過15種意見，多過15種理想，像極戰國春秋！」好殘酷真實的笑話！

趙少康指出，藍營的支持者，說好聽一點是「自主性高」，不像綠營支持者，黨提名誰就支持誰，哪怕初選搞得刀光劍影，沒有人敢叛離民進黨，因為綠營基層會用選票，懲罰背叛民進黨的候選人，藍營諸粉不來這一套，各擁其主，首要「教訓」對象是「不合我意的藍軍候選人」，不合意的原因，萬千百種，睹氣不投票，用選票教訓自己人的結果，就是讓綠營坐收藍分裂、綠勝選的果實。同樣的戲碼一再上演，2024還要再來一次嗎？

趙少康也喊話，藍營的總統候選人要爭氣，要給支持者願意放下小恩小怨，願意跟隨你，贏回台灣、邁向勝選，感動人民的召喚，反覆誦唸團結，冷淡無感。藍營支持者更要覺醒，只有基層團結的「藍粉」，才能倒逼高層團結，不敢分裂；團結的「藍粉」，才能戰鬥「綠粉」。藍勝選、勝選藍，才是實現政黨輪替的常勝兵法。