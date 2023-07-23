國民黨2024能否打勝仗？　媒體人曝最大問題：弄掛自己人

▲前高雄市長韓國瑜出席國民黨全代會，支持黨內總統參選人侯友宜（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日登場，會中將正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，而前高雄市長韓國瑜也到場展現團結。事實上，自侯友宜被徵召後，黨內異音不斷。媒體人韋安指出，國民黨始終分裂內鬥尋死，再厲害的人出來，都有人會不服氣。

韋安表示，民進黨的賴清德2019年曾違背承諾，「突襲造反」跟當時黨主席蔡英文爭總統提名。現在獲得黨內提名，綠營一片風平浪靜；相反的，侯友宜40多年任勞任怨，好好做事累積民意，被徵召了還是一波未平一波又起地，處處為難挑毛病。這種結構性差異，決定了藍綠的未來。

韋安感嘆，民進黨團結，民眾黨又是黨主席柯文哲說了算，但國民黨誰說了都不算，再厲害的人出來，都有人會不服氣，把他搞到不強。大家一起死死，就平均平等了。弄掛自己人，再想著投靠柯文哲。

根據國民黨規劃，此次全代會從上午9點30分開始，預計於中午結束，主要分為兩個階段，第一階段為第16任正、副總統暨第11屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，約75分鐘；第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作，約80分鐘。表定12點30分由黨主席朱立倫做結論。

值得注意的是，因全代會將正式提名侯友宜參選總統，為避免有黨代表突襲換侯，直接取消提案環節，提名流程也從上次20分鐘砍成剩5分鐘。

另外一方面，原本爭取徵召失利的鴻海創辦人郭台銘今突表示，真實的民意永遠大於黨意，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，並強調自己一定不會讓大家失望。未來國民黨能否真正定於一尊，引來各界關注。