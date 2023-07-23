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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨內向來最缺團結」　洪秀柱喊話：再不警醒就集體滅頂

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日登場，前國民黨主席洪秀柱也現身受訪，笑稱「我們也知道外面風風雨雨，但心頭抓乎定！」更開玩笑，「換柱好了啦！」事後她也在臉書發文表示，對全代會也有很深的感觸，在此最常聽到的口號就是「團結」，但黨內文化向來最缺的就是「團結」，但若再不警醒，還要繼續茶壺內的風暴，那就集體滅頂了。

▲▼國民黨全代會 洪秀柱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪秀柱出席國民黨全代會，與侯友宜併肩受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

洪秀柱表示，一早出席國民黨全代會，看到總統參選人侯友宜和前高雄市長韓國瑜攜手現身，並肩同行，讓支持者士氣大振，更增信心。她提到，自己曾多次站上全代會的台上，歷經酸甜苦辣不同的滋味，對全代會也有很深的感觸，「在此最常聽到的口號就是『團結』，但黨內文化向來最缺的就是『團結』」，也常因不團結而灰頭土臉、兵敗如山倒，歷經本黨被追殺清算的教訓，若再不警醒，還要繼續茶壺內的風暴，那就集體滅頂、謝謝收看了。

此外，洪秀柱也坦言，這幾天她和一群年輕好友早已有約，藉由營隊及課程，希望培育更多關心台灣和兩岸發展的有志青年，今天剛好是結業式，必須由她親自主持，原本想全代會請假，又擔心被外界做文章，因此，只好現身全代會後再匆匆趕去新竹。

洪秀柱強調，在奔馳的國道上，依然心繫本黨的前途。她提到，佛法有云：「未成佛道，先結人緣」，善緣和合，積累到一定程度，所有的善緣都會成為成功得道的助力。她由衷祝福侯友宜廣結善緣，以誠意感動人心，也盼如還有任何怨懟者，放下芥蒂，沒有過不去的坎，存亡關頭，大局為重、「大我」最大！

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