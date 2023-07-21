屏東鹽埔鄉土雞場爆發H5N1禽流感　防疫所撲殺11661隻雞隻

▲屏東縣動物防疫所人員撲殺染病雞隻 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於18日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，於20日經試驗所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今(21)日一早赴該場執行撲殺作業，現場撲殺4186隻紅羽土雞(約73日齡)及7475隻皇金土雞（約74日齡），總計撲殺 11661隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

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動防所表示，該例是縣內發生第6場H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

動物防疫所將嚴密監控禽流感疫情發展，加強轄區養禽場訪視及周邊消毒工作並宣導禽場加強自主消毒，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。也呼籲飼主落實各項門禁管制，做好禽舍圍網措施避免野、留鳥進入禽舍內散播病毒，其他如人員、車輛、運輸載具及器具等進出禽場應徹底消毒等生物安全工作，降低禽流感風險發生。

籲請發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。