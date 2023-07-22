拜登提拔中情局長伯恩斯入閣　提供俄烏戰爭情報發揮關鍵作用

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）獲提拔入閣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登21日宣布提拔中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）為內閣成員。《華盛頓郵報》稱，此舉在很大程度上只是象徵性措施，不會賦予伯恩斯任何新的權力，但能反映出這位資深外交官員在政府外交政策中擔任的核心角色，以及他在俄烏戰爭期間提供情報上發揮的重要作用。

根據《紐約時報》、《華盛頓郵報》報導，拜登聲明提到，伯恩斯總是提供「清晰、直截了當的分析，將美國人民的安全與安保放在首位反映了CIA在此關鍵時刻為我國國安決策中發揮的不可或缺的作用。」拜登讚揚CIA的工作並表示伯恩斯與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）合作提供的情報，為美國外交政策贏得「關鍵的戰略優勢」。

▲伯恩斯將與美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）在內閣共事。（圖／路透）

拜登還說，在伯恩斯的領導下，CIA正在以一種清晰、長期的目光，來應對美國面臨的首要國安挑戰，「從應對俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略，到管理與中華人民共和國的負責任的競爭，再到應對新興科技帶來的機會與風險。」拜登認為，伯恩斯領導的CIA以誠實和正直提供了優質情報。

作為內閣官員，伯恩斯將與國家情報總監海恩斯共事，一同參與內閣會議，但預計伯恩斯不會承擔任何決策責任。伯恩斯獲提拔入閣後也發布聲明，「總統今天的宣布認可了中央情報局每天對國安所做的重要貢獻，反映了他對我們工作的信心。我很榮幸擔任這一職務，謹代表我們的情報官員的極大努力。」

▲美國CIA局長伯恩斯曾與俄國對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）會面 。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，伯恩斯是一名擁有30多年經驗的資深外交官，自1980年代初開始在外交部門服務，於2005年小布希總統任期成為駐俄羅斯大使，歐巴馬時期在國務院擔任要職，領導了與伊朗核協議相關的秘密談判，隨後暫退官場，成為卡內基國際和平研究所（Carnegie Institute for International Peace）所長。

拜登於2021年11月俄烏戰爭開打前，就曾派遣伯恩斯曾前往莫斯科，警告俄羅斯領導人「若襲擊烏克蘭將導致嚴重後果」，同時會見了俄羅斯情報部門負責人，警告俄方不要在戰場上使用核武。另外，自俄烏開戰以來伯恩斯也多次前往基輔，與烏克蘭領導層進行磋商。