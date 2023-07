快訊／美國德州軍事基地發生車禍　1死5傷

▲圖為美國德州布利斯堡軍事基地(Fort Bliss)。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

福斯新聞報導,美國德州布利斯堡軍事基地(Fort Bliss)21日上午發生車禍事故,造成一名士兵死亡,另有5人受傷。

布利斯堡與第1裝甲師(1st Armored Division)已透過推特證實,在21日上午約9時30分,基地訓練區一名士兵死亡,另有5人受傷,事故發生在一輛戰術車上。相關單位並未公布死者姓名,也沒有公開5名受傷士兵的傷勢。

Fort Bliss and 1st Armored Division confirms one U.S. Army Soldier killed and five Soldiers injured today at approximately 9:30 a.m. (MST) in a tactical vehicle accident in the Fort Bliss Training Area. pic.twitter.com/pTqGhhn7ig