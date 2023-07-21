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淫房東逼按摩「滿意退押金」　硬％嫩妹還狂辯：她嬌羞才抵抗

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小柔與房東約在房間內退租點交，卻遭強壓性侵得逞，房東還不斷自認「小柔說不要是在撒嬌」，上訴求輕判。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

女子小柔（化名）在新北某處租屋3個月後想提早退租，與葉姓房東約在套房內進行點交，葉男卻要求與小柔互相按摩、噁說「看妳服務決定退多少（押金）」，甚至不顧小柔正在生理期、強壓她性侵得逞，挨告後還強辯「小柔說不要是在撒嬌」，最高法院依強制性交罪判刑3年6月確定。

判決指出，葉姓房東自2021年4月1日起，出租新北一處出租套房給小柔，但小柔只住了3個多月因故想提早退租，雙方約在同年7月19日晚間在套房點交，但葉男進入房間後、不斷藉故製造與小柔的肢體接觸，先堅持替小柔按摩後，再向她說「換妳幫我按，服務的滿意度決定押金退多少」，但等小柔趕快按完想離開時，葉男卻突然將房間內的燈關掉。

小柔還在錯愕當中、就被葉男拉到床上，強壓並狂吻全身，小柔急忙說自己生理期中不方便，沒想到，葉男非但沒停手，更表示不信自己伸出手「檢查」，要硬上還數度不舉，重複強逼口交後性侵得逞。

小柔離開後，崩潰傳訊給朋友「我剛剛被房東強暴」、「我一直在抖」、「我真的快崩潰」、「覺得噁心」、「很想洗手漱口」、「連上廁所我也不敢」，發抖著由朋友陪同報警。

全案審理時，葉男辯稱小柔說自己生理期來是為了尊重他，而小柔肢體推拒或說「不要」等語，有時是女性在性行為過程中的自然反應，不能表示真實的意願，小柔沒有堅決反對，整個做愛過程認為她是自願的，雖然有說「哎呦、不要」，但說這句話的語氣，葉男表示他感覺是出於「羞澀」。

法官認為，2人只是房東和房客關係，且年齡相差24歲，先前僅在簽約時碰過1次面，並無特殊交情。葉男既然認知到小柔表達不願意，不能因「沒有堅決反對」而認為就是同意，審酌葉男從事金融業，須扶養母親及小孩等經濟狀況，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。

葉男上訴到最高法院，仍然強調他「認為」小柔拒絕的當下好像是撒嬌，也可能是雙方營造性愛情境，並非真的「不要」，法官不採信葉男說詞，僅為他主觀上認為小柔願意，因此駁回葉的上訴，判刑定讞。

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