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危害預防做的好生命財產有保障　勞工局辦安衛家族訓練

▲台南市勞工局在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，強化職場安全的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，強化職場安全的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局21日在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，透過「母雞」帶領「小雞」的運作機制強化職場安全的觀念，以及實務的運作創造出更好的職場安全，打造黃偉哲市長致力臺南成為「希望家園、智慧城市」的願景。

▲台南市勞工局在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，強化職場安全的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次教育訓練邀請南區職業安全衛生中心謝俊傑檢查員擔任講師，主題為「預防危險性機械、設備、器具的危害發生及實務分享」。依據「危險性機械及設備安全檢查規則」規定：危險性機械包含固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、營建用升降機、營建用提升機、吊籠；危險性設備包含鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器。

▲台南市勞工局在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，強化職場安全的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

課程期間謝俊傑檢查員說明南區職業安全衛生中心自2001年至2023年起重機災害數量及類型統計：物體飛落（20件）、物體倒塌（7件）、被夾被捲（13件）、被撞（21件）、墜落、滾落（26件）；分析災害發生原因：一、吊鉤無防脫落裝置；二、吊升超過額定荷重；三、堆積物堆疊不當；四、未妥善規劃作業區域及路線；五、作業區內未禁止無關人員進入或未指定作業監督人員所造成。謝檢查員強調為防止危險性機械、設備、器具的危害發生，雇主應使作業勞工及相關人員接受從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，及危險性機械、設備、器具應定期檢查，實施作業檢點，使用個人防護具，並遵守標準作業程序。

▲台南市勞工局在可成科技股份有公司辦理「2023年度可成安衛家族教育訓練」，強化職場安全的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝可成科技股份有限公司長期擔任可成安衛家族核心企業，以「領頭羊」的角色來協助家族成員建立完善制度，共同創造安全又健康的工作職場，以保障勞工的安全與健康。

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