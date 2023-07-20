等公車要去新店！政大女學霸慘遭冷氣砸死　新北勞工局說話了

記者戴上容／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午1時11分許，一對住在八里的姊妹，正在等公車準備轉公車前往新店，妹妹突然被從17樓墜落的冷氣機砸中倒地，當場失去呼吸心跳，姊姊驚悚直擊個過程，妹妹頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，送醫後傷重不治，對此，新北市勞工局也說話了。

據了解，李姓工人以為已經裝好就鬆手，整台33公斤重、直立式冷氣從17樓往下墜，剛好砸中正在等公車的21歲黃姓政大女學生，導致她當場失去呼吸心跳。黃女姊姊當時一起等公車，驚險閃過但全程目睹，先行撥打119之後，馬上蹲在地上替妹妹實施CPR，可惜未能救回。警方目前已將施工的李姓工人帶回派出所，要進一步調查釐清整起事發原因及經過。

▲板橋發生冷氣砸死人意外 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市勞工局表示，勞檢處已派員前往現場，初步檢查重點在於確認冷氣機為何發生掉落，勞檢處將先勒令施工單位停工，避免災害擴大。本案罹災者為一般民眾，雖非職業安全衛生法所保護的對象，但作業過程應符合安全規範，否則依職安法最高可處30萬元罰鍰。因本事故亦涉及過失致死的刑事罪責，勞檢處未來將配合地檢署偵辦需要，提供相關調查資料，以保障罹災者權益。

勞檢處副處長陳兆平表示，施工單位應該要負責設置安全索、安全網等保護裝置，目前就先勒令停工。

▼新北市勞檢處副處長陳兆平。（圖／記者陳以昇翻攝）