女大生遭17樓掉落冷氣機砸中不治　勞工局勒令停工：最高開罰30萬

▲冷氣砸死人。（圖／記者戴上容翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋區一處大樓17樓施工窗型冷氣，掉落砸中等公車的黃姓女子，送醫急救仍不治。對此，新北市勞工局表示，將先勒令施工單位停工，避免災害擴大，本案罹災者為一般民眾，雖非職業安全衛生法所保護的對象，但作業過程應符合安全規範，否則依職安法最高可處30萬元罰鍰。

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，20日下午1時11分許，一對住在八里的姊妹，正在等公車準備轉公車前往新店，妹妹突然被從17樓墜落的冷氣機砸中倒地，當場失去呼吸心跳。

據了解，李姓工人以為已經裝好就鬆手，整台33公斤重、直立式冷氣從17樓往下墜，剛好砸中正在等公車的21歲黃姓政大女學生，導致她當場失去呼吸心跳。黃女姊姊當時一起等公車，驚險閃過但全程目睹，先行撥打119之後，馬上蹲在地上替妹妹實施CPR，可惜未能救回。警方目前已將施工的李姓工人帶回派出所，要進一步調查釐清整起事發原因及經過。

新北市勞工局針對板橋冷氣機安裝疏失砸死民眾案的初步說明，勞檢處已派員前往現場，初步檢查重點在於確認冷氣機為何發生掉落，勞檢處將先勒令施工單位停工，避免災害擴大。

勞工局指出，本案罹災者為一般民眾，雖非職業安全衛生法所保護的對象，但作業過程應符合安全規範，否則依職安法最高可處30萬元罰鍰。因本事故亦涉及過失致死的刑事罪責，勞檢處未來將配合地檢署偵辦需要，提供相關調查資料，以保障罹災者權益。



