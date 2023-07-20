男三度酒駕被攔...警給礦泉水「他非要喝果汁」　身藏一堆毒品

記者林悅／台南報導

台南市35歲黃姓男子，19日凌晨4時許騎機車行經忠義路與友愛街口時，因為未依規定兩段式左轉，被市警二分局民權派出所員警陳俊安發現攔下，經發現身上有酒味打算進行酒測，但黃男再三提出問題藉口拖延，最後後終於配合漱口並完成酒測，但酒測值0.27 毫克超過標準值，警將他帶回偵訊時，結果又在他身上發現大麻等各式毒品。

▲35歲黃姓男子未依規定兩段式左轉被警方攔下，酒測值0.27 毫克超過標準值，為依涉嫌公共危險罪帶回調查，竟再被起獲大麻等毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃姓男子於2020年3月份曾因2次酒後駕駛汽車，被依公共危險罪送辦（汽車駕照已遭吊銷），於19日凌晨4時竟再酒後騎乘機車遭警攔查，一開口即向員警詢問各項法律規定，於飲用員警提供之礦泉水漱口時，竟還想藉機飲用自己所攜行不明果汁等行為，當場為員警制止並告知拒測等法律效果。

黃男見難逃法網，乖乖漱口後接受酒測，結果超過標準值（0.27毫克），員警依涉犯公共危險罪嫌當場逮捕，並將他帶回派出所偵訊，結果又在其背包內起獲13包大麻計23公克，2包大麻菸彈25公克、二級毒品藥丸4.88公克、毒咖啡包3.28公克、毒郵票0.24公克等各類毒品（合計 56公克），當場就各類毒品及其尿液實施檢驗，均呈現第二級毒品陽性反應，李嫌除遭毒品、公共危險等罪嫌送辦外，其第3次酒駕之行為也將依前次處罰金額加重裁罰9萬元，恐將面臨15萬元之重罰，公布姓名、照片、違規事實及移置保管車輛及吊銷機車駕照等處罰（以監理單位裁罰為主）。

第二分局表示，暑假期間將落實及結合執行「青春專案」及取締酒後駕車等重點工作，持續運用各項勤務作為，嚴打各項不法行為，以營造安全宜居生活環境。