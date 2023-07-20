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北流欠款1.9億遭批「丟爛攤」　柯文哲：慶幸解決等了17年的難題

▲▼柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內完工啟用的台北流行音樂中心，近來被爆出有一筆1.9億的工程款尚未支付，導致北市府每月需支付80萬元利息，柯也因此被貼上「丟爛攤」的標籤。為此，柯文哲20日晚間在臉書表示，北流歷經13位行政院長、8位政務委員、12位國發會主委、12位文化部長、3位台北市長及9位文化局長，「很慶幸解決了17年來，歷任政府無法解決的難題」。

柯文哲20日在臉書表示，每一首流行歌曲，背後都有動人的故事，「北流也有」，17年前，行政院為扶植台灣流行音樂產業，委託台北市文化局規畫、設計、監造北部流行音樂中心。國際大師設計的北流，造型像山一般壯闊、充滿未來感，文化界、音樂人都期待著北流能引領臺灣流行音樂再次興盛，向亞洲甚至世界，發出自由獨特的生命之音。

柯文哲說，這一等就是17年。北流南北基地合計達8.9公頃，規劃有表演廳、產業區、流行音樂文化館，還有一大片戶外開放空間。建築設計複雜，初始預算卻編列不足，一再流標，我上任後決定先將預算挪到北基地，南基地預算不足先由北市墊付，再請文化部增編，以免工程延誤。

柯文哲表示，2020年，歷經13位行政院長、8位政務委員、12位國發會主委、12位文化部長、3位台北市長及9位文化局長的台北流行音樂中心，終於完工。

柯文哲強調，北流因期程延宕衍生的爭議款，在我任內也與廠商協調完畢，只是直到今年7月11日，文化部才正式回函表態不願支付款項，要代辦的台北市政府自行吸收。

「我很慶幸解決了17年來，歷任政府無法解決的難題，特別是疫情時嚴重缺工缺料。」柯文哲表示，許多人告訴他，若當時不這麼做，再過10年，北流也無法開幕，沒想到會在卸任後被貼上「柯文哲留下的爛攤子」的標籤，「但無妨，對我來說，北流能完工啟用，讓台灣的流行音樂有深耕的基地，讓更多人聽到台灣的脈動與節奏，就夠了」。

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