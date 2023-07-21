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大陸 大陸焦點 特派現場

月經突排出「巴掌大肉團」！她嚇傻求診　醫一查驚：是24周胎兒

▲▼38歲女子誤將先兆流產當經期。（圖／翻攝自極目新聞）

▲38歲女子誤將先兆流產當經期。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢市一38歲的錢姓女子（化姓）懷有身孕數月，卻誤以為是例假不調，不料前幾日竟在家中自行「排出」一個巴掌大的「肉團」，急忙趕到醫院就醫才發現自己已經流產，痛失腹中寶寶，「太後悔了，當時就應該早點來醫院檢查的！」回想起這幾天的遭遇，她仍然悲痛不已。

據《極目新聞》報導，錢女早在2013年就曾有過一次剖宮產經歷，並在2019年因宮外孕不得不前往醫院切掉了自己右側的輸卵管。近年來，她的身材逐漸「發福」，身高165公分的她體重慢慢達到了100公斤，除了體重的困擾，不規律的例假也一直讓錢女煩惱不已，今年過年來過一次月經後，錢女就出現了停經的現象，直到五月份才又有少量出血。

7月10日，錢女感到下腹隱隱作痛，但由於痛感不強便沒有處理，直到7月14日晚上8點，錢女腹痛突然加劇並伴有墜脹感，晚上10點半左右，她竟排出了一個血糊糊的「肉團」。

「我以為只是肚子疼要上廁所，結果突然掉出了一個血淋淋的大肉團子，當時直接被嚇傻了！」嚇壞了的錢女急忙趕到武漢市普仁醫院就醫，醫生第一時間為她進行了相關檢查，發現錢女竟然是流產了，而那個掉出來的「肉團」竟是一個已滿24周的胎兒。

錢女難過地說，「我之前已經切除過一邊的輸卵管了，加上有點胖，肚子也看不出來，怎麼都沒想到自己居然又懷孕了。之前，我一直以為自己是月經不調而已。」

由於錢女的宮腔內仍有殘留的胎盤尚未排出，武漢市普仁醫院產科醫生為錢女進行了無痛清宮手術，目前，錢女的恢復情況良好。

武漢市普仁醫院婦產生殖中心主任費志醫解釋道，「由於肥胖會影響女性的垂體和卵巢功能，容易引起月經不調，所以患者一直都不知道自己的兩次出血是先兆流產的表現，誤以為是月經不調。如果當時早點來醫院檢查，並配合進行科學治療，孩子應該是可以到足月分娩的。」

醫生提醒，有性生活史的育齡期女性，一旦出現了月經不規律或是停經超過了十天以上的，就應警惕是否已經妊娠。如果是平常就存在月經不規律又有性生活史的女性，特別是體重相對較大的女性，可以在家中多備一些早孕試紙，在出現月經不規律的時候進行測試，如果有生育需求，則建議提前到正規醫院的婦產科進行諮詢和診療。

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