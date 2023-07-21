惡男虐殺貓咪「茶茶」成動保法入獄第一人　呂秋遠：動物權前進了

▲茶茶被黎姓男子用遭滾燙熱水澆淋，苦撐11天痛苦身亡。（圖／網友林耀宗提供）

文／中央社

新北蘆洲黎姓男子凌虐女友飼養貓咪「茶茶」致死，新北地院依違反動物保護法處有期徒刑7月，併科罰金新台幣25萬元。律師呂秋遠說，黎男是首名因虐待動物致死必須入獄的被告。

檢警調查，黎姓男子2021年疑因與女友糾紛後，凌虐女友飼養貓咪「茶茶」致死，並把女友的物品打包拿走拒還，新北地檢署今年2月依違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全及侵占等罪嫌起訴。

根據新北地方法院判決主文，黎姓男子違反動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處有期徒刑7月，併科罰金25萬元，其中罰金部分得易服勞役。

▲黎姓男子。（圖／資料照）



另外，判決主文指出，黎姓男子另犯侵占罪與2項恐嚇罪，定應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

呂秋遠說，虐待動物7個月部分不得易科罰金，只有8個月部分可以，如果黎姓男子繳不出易科罰金，就要關15個月，外加25萬元罰金。

呂秋遠表示，細數過去虐待動物犯罪史，從沒任何一名虐待動物的被告因這項罪行入獄。黎姓男子是首名因為虐待動物致死不得易科罰金的被告。從此之後，法官在量刑上就有前例可循，讓惡劣被告因虐待動物入獄服刑，刑度雖然還是不高，但至少已經是新里程碑，感謝「茶茶」讓動物權終於往前進了一步。