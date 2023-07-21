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高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

▲▼高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市苓雅區20日發生停電災情，影響3339戶。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、趙蔡州／高雄報導

高雄市苓雅區20日晚間8點59分驚傳停電災情，影響福建街、三多二路、興中一路、民權一路周遭共3339戶住戶。台電人員調查後，發現是開關箱肘型端頭故障導致停電，經搶修後已於21日凌晨0時55分全面復電。

台電表示，苓雅區福建街、三多二路、興中一路、民權一路等一帶共3339戶20日晚間8點59分停電，經立即派員現場查修，於20日晚間9點28分復電60戶、晚間9時46分復電2398戶、晚間11點02分再復電602戶，剩餘279戶於21日凌晨0時55分全數復電。

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台電指出，事故原因經維修人員在配電室逐處逐點巡查，發現為開關箱肘型端頭及地下電纜故障所致，經加派人力搶修後順利復電。

▲▼高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台電搶修4小時完成復電。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於高雄晚間仍有30度，不少網友停電後在臉書表示，「超熱，睡到一半被熱醒」、「苓雅區興中一路有停，不過電剛來了」、「沒電，室內是真的熱」，還有人說，「剛才經過那邊（苓雅區）紅綠燈不亮，警察有在那裡指揮交通」。

高雄警方，停電區域雖包含光華夜市，不過光華夜市未受影響，反而是夜市北邊的民權一路陷入一片黑暗、紅綠燈也停擺，已立即派人到現場疏導交通。

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