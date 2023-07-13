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大陸 大陸焦點 特派現場

深夜停電無人知！養豬場溫度急飆　400頭豬「活活熱死」

▲▼400頭豬「一夜熱死」。（圖／翻攝自極目新聞）

▲400頭豬「一夜熱死」。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市方正縣大羅密鎮的大羅密扶貧豬場負責人7月10日發影片稱，7月9日，自己的養豬場因夜間突然停電導致462頭生豬熱死。現場影片顯示，在道路一側堆滿了死豬，豬舍內有穿防護服的工作人員在搬運死豬。7月12日，當地有關部門回應稱，豬舍內氨氣和沼氣過多，停電後空氣流通不好，豬缺氧窒息死亡。

據《大象新聞》報導，大羅密供電所工作人員表示，7月8日23時28分確實存在突發停電的現象，供電工人及時進行搶修，7月9日日凌晨4時51分恢復正常供電。

供電所的另一名工作人員回應，當晚供電工人巡線，發現故障原因是樹枝掉在另一用戶家的線路上，導致大線跳閘。工作人員稱，劉姓女老闆（養豬場老闆）沒有買商業保險，當晚她也沒有用養豬場的發電機，目前鎮政府正在協調這件事，他們也在積極配合。

養豬場負責人劉女表示，凌晨斷電導致豬舍溫度升至60多度，她餵養的1000多頭生豬死亡462頭，直接經濟損失在100萬元人民幣（約新台幣422元）左右。

「莫名其妙的背了100萬的債務，養了150天，我的豬馬上就出欄了」，劉女無奈地表示，如果協商不成，她打算上法院起訴。

此前，據《極目新聞》報導，12日上午，當地一村幹部透露，鎮政府和縣里相關部門的工作人員正在現場處理此事，「當時飼養員睡著了，沒發現停電，確實有400多頭豬死亡。」

方正縣動物防疫部門人士表示，臨床判斷是豬舍內氨氣和沼氣過多，再加上停電後空氣流通不好，豬缺氧窒息死亡。目前已在現場採樣做檢測，結果還沒有出來，死豬會進行無害化處理。

據《新京報》報導，大羅密鎮政府工作人員表示，豬是因為停電後氧氣不夠而悶死的，但不是電力部門停的電。

值得關注的是，近期還發生了一起養雞場高溫天斷電熱死4000隻雞的事件。據報導，7月9日，在湖北隨州一養雞場發生了一起意外事故。由於線路故障，風機停電，而且報警器的線路接錯，導致未能及時發出警報。最終，4000多隻雞因熱死亡。老闆表示，她發現這些雞死去是在晚上11點左右，目前，這些死去的雞已經被掩埋。這一意外事故給養雞場造成了巨大損失，估計損失金額超過20萬元（人民幣）。

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