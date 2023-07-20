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夏天皮膚癢機率高　王正坤醫師分享正確止癢觀念

▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師，親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師（左1），親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏天皮膚癢與曬傷的機率很高，天氣悶熱常常導致過敏、皮膚癢、黴菌感染、長癬、曬傷等皮膚問題，但暑假是旅遊旺季，外出旅遊時，如果整晚癢到睡不著，抓到破皮流血，徹夜難眠，會影響隔天的精神，破壞整個旅遊的興致。

婆媳當家電視節目邀請藝群皮膚科診所院長王正坤醫師，親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。

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▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師，親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

汗斑、汗疹(痱子)、蚊蟲叮咬、曬傷、光敏感、蕁麻疹、皮膚癬疾等，是夏天常見的皮膚病，王正坤醫師分享夏天流汗老是「皮在癢」的趣事與止癢攻略。王正坤醫師表示，民眾常常會誤會毛細孔與汗孔是同一個孔，事實上，這是兩個不同的孔。王正坤醫師解釋說，毛細孔是毛髮與皮脂腺的出口，是在分泌油脂的，毛細孔有毛髮穿出。而汗孔是汗腺的單獨出口，是在分泌汗水的，是沒有毛髮的。當夏天濕熱，產生大量汗水，造成汗孔阻塞，汗水無法排出，汗水就在皮膚內部爆裂滲漏，在皮膚內部形成發炎的疹子，會癢，或是會痛。

王正坤醫師說，蚊蟲叮咬是夏天的困擾，有人會過敏很嚴重，持續癢好幾週，抓到最後造成黑色素疤痕。曬傷後之前幾天會發炎紅腫熱痛，此時必須冰敷降溫與消炎，可是曬傷幾天後的皮膚會轉變成脫皮乾裂，就要使用止癢藥膏與保濕。對陽光紫外線過敏的人，必須穿長袖、戴帽子、撐陽傘、擦防曬霜來阻擋陽光。容易發作蕁麻疹的人，必須隨身攜帶口服藥物或外用藥物止癢。皮膚癬疾，例如香港腳、股癬、灰指甲，常常都是由皮癬菌感染，必須保持乾燥，塗抹黴菌藥膏。汗斑是皮屑芽孢菌感染，感染初期是紅色或咖啡色脫屑，後來會變成白色，變成白色的原因是因為皮屑芽孢菌會分泌杜鵑花酸而把皮膚變白，聰明的科學家因此發現了杜鵑花酸是一種美白成分。

▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師，親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師說，當皮膚被蚊蟲叮咬，癢到受不了，民眾常常會用一些小偏方，有時候會越弄越糟。常見的小偏方，例如用指甲壓十字痕在紅腫處、將加熱的金屬湯匙貼著紅腫處止癢、用濃肥皂塗抹、鹽水塗抹、塗口水。這些偏方通常是故意把皮膚壓傷、燙傷、抓傷，讓皮膚產生疼痛感，然後使用疼痛感來抑制癢的感覺，這種「以痛止癢」方式大約只能夠止癢20分鐘，有時候會越抓越癢，甚至留下疤痕。正確的方法，還是要使用正確的藥物來抑制紅腫的過敏反應。

▲藝群皮膚科診所院長王正坤醫師，親上節目分享正確醫學觀念，提醒民眾不要誤用止癢偏方，應有正確的防護知識與止癢治療方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師提醒，容易皮膚過敏的人，在出國旅遊時，如果發生皮膚很癢，可以就近尋找藥妝店，詢問店員購買止癢外用藥物，這些外用藥物通常含有涼涼的薄荷成分來轉移癢感，並且含有類固醇來抑制過敏紅腫反應，中藥的甘草也是類似類固醇的成分與作用。對於嚴重過敏的人，外用藥物的效果並不好，此時必須搭配口服藥物，口服藥物通常包含抗組織胺、類固醇與胃藥。類固醇用在治療急性過敏發作，但是不能長期使用，當病情好轉，就要停止使用類固醇。民眾在出國前，可以先找醫師開立一些出國常備藥品，先準備隨身過敏藥物，就可以享受愉快的無癢旅程。

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