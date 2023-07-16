穿內衣超悶熱「怎麼撐過夏天？」　過來人推2好物：偉大的發明

▲最近天氣相當悶熱。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著天氣越來越熱，很多人都會穿比較輕薄的衣物，但女生如果要出門，通常仍會多穿一件內衣。近日有網友發文表示，她怕熱且容易出汗，尤其穿著內衣更不舒服，大家都是怎麼度過夏天的？貼文曝光後，不少網友都留言給建議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「天氣熱要怎麼穿得住內衣」為標題發文，提到她怕熱又容易出汗，所以每到夏天，穿內衣都會覺得很不舒服。此外，她因為擔心流汗透出內衣痕，還會避免穿太貼身的衣服，並在進公司後趕緊去廁所擦汗，讓她覺得麻煩又耗時。

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原PO後來與同事聊到此事，對方建議她穿無鋼圈的內衣，或是材質比較輕薄的內衣，但她則擔心支撐力不夠。對此，她便好奇大家都是如何度過夏天的呢？

▲天氣熱，有些女生覺得穿內衣很悶。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，不少網友推薦 Bra Top（有罩杯的小可愛）或胸貼，「Bra Top，偉大的發明」、「靠各式各樣的Bra Top撐過整個夏天」、「現在很流行Bra Top啊，只是胸大的穿，走路搖晃就比較厲害，看你在不在意」、「穿有附Bra的背心或上衣呢」、「用胸貼就好」、「你可以偶爾貼胸貼」、「貼胸貼或不穿，社會很開明的」、「運動外，其他時間沒穿、貼個胸貼根本沒差」、「女友上禮拜開始試著裡面只貼胸貼，她說很爽，只怕久了會外擴」。

還有網友討論道，「其實不穿根本不會怎麼樣」、「困擾+1，雖說不穿不會怎樣，但不穿的形狀還是看得出來」、「無襯好穿」、「一般是選排汗材質的無鋼圈內衣，不過究極的解決之道還是待在有空調的室內」、「最近蠻多家出涼感內衣啊」、「穿運動內衣，排汗快乾」。