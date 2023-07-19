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大陸 大陸焦點 特派現場

陸晶圓代工龍頭中芯國際再次換帥　非半導體專業出身劉訓峰掌舵

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

▲大陸科創板第一股中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸晶圓代工龍頭企業中芯國際17日晚間傳出再度換帥，任職兩年的董事長高永崗因職務調整，辭任公司董事長及執董等職務，由副董事長、執董劉訓峰接任並即時生效。據了解，中芯國際自2000年創立至今，23年內已更換7任董事長，董事會、高管也經歷多次「換血」，接下來，中芯國際將由58歲的劉訓峰操盤，在大陸發展晶片的道路上迎接挑戰。

▲中芯國際新任董事長劉訓峰。（圖／翻攝百度）

▲中芯國際新任董事長劉訓峰。（圖／翻攝百度）

《時代周報》報導，中芯國際稱，劉訓峰長期在大型產業集團工作，擁有逾30年的企業管理經驗。不過，從過往履歷來看，劉訓峰並非半導體專業人才，亦鮮少有相關從業經驗。

接下董事長一職的劉訓峰擁有逾30年企業管理經驗，曾任上海華誼集團股份有限公司黨委書記及董事長，上海華誼控股集團有限公司董事長，中芯國際副董事長、執董及董事會提名委員會委員等。

據了解，中芯國際為大陸晶圓代工業龍頭，該產業具有資金、技術和人才密集的特點，需要政府、國企、投資機構及專業團隊支持才有可能成功落地，因此，Wit Display首席分析師林芝認為，「有國資背景的劉訓峰執掌中芯國際，可能有利於減少權力爭奪，調動更多的資源，加速推進中芯國際晶圓代工製程進步。」

就在2021年11月，具有「台積電」背景的蔣尚義以「希望有更多時間陪伴家人」為由，辭任副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員，同時，曾任台積電資深研發處長的執行董事兼聯合首席執行官梁孟松退出董事會，不再擔任公司執董職務，僅專注於公司聯合首席執行官的職責。

除蔣尚義、梁孟松外，另一名有著「台積電」背景的楊光磊也在2021年11月辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員等職務，至此，中芯國際董事會再無台積電背景董事，再加上近年頻繁的人事更動，中芯國際董事會成員已由此前的10餘人縮減至8人。

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