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美軍P-8A反潛機13日飛越台海　解放軍東部戰區：全程跟監警戒

▲▼P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲美國海軍P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）反潛機。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍第七艦隊證實，美國海軍一架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）反潛機，在當地時間13日飛越台灣海峽，表明美國對自由開放印太地區的承諾。對此，解放軍東部戰區火速發新聞稿怒斥，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

解放軍東部戰區13日下午發布新聞稿，發言人施毅怒斥，「7月13日，美1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。」

發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

第七艦隊在官網發布聲明，證實有一架P-8A「海神式」反潛機在13日飛越台灣海峽，並強調美國依據國際法在台灣海峽展開行動，維護所有國家的航行權利與自由，同時表明美國對自由開放印太地區的承諾，「美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。」

台灣國防部今（13日）下午也證實，美軍P-8A「海神式」反潛機13日上午沿台灣海峽中線由北向南航行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態。

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