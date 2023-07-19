「一天到晚滑手機」可能被判准離婚！這8項驚呆全場：法官下凡了

▲現代人經常手機不離身。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣離婚率為全亞洲之冠，除了另一半外遇訴請離婚，作家苦苓就整理出8個「大家可能不知道」的原因，直言這些情況都有機率被判准離婚，重點是已有判例。許多網友看完驚呆，也有人拍手叫好，直呼「法官終於下凡間了！」

「鄭重警告現役夫妻！」苦苓日前在臉書發文，列出夫妻間常見的一些相處情況，表示若出現這些行為舉止，有可能在法院被判准離婚，且已有判例。

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▲有部分情況其實蠻常見的。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

1.一天到晚滑手機、長期冷落對方。

2.嚴格限制對方髮型或服裝。

3.長期沒有性生活（年長者不在此限）。

4.對房事需索過度。

5.疑神疑鬼、不斷懷疑對方外遇又沒有證據。

6.長期用經濟控制對方。

7.經常搞失蹤聯絡不到人。

8.過度熱衷網路交友或聯誼。

對此，苦苓不禁直呼，「沒想到吧！你我都可能一個不注意就被『離婚成功』，卻還不知道自己錯在哪裡，恐怖喔！」

話題掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「幸福的家庭，都有一個共同點：家裡沒有控制慾很強的人」、「補充第9點，情勒高手」、「太新奇之理由…其實都是理由十足」、「沒有沉迷於網路遊戲嗎？」「為什麼沒有『政治傾向不同』這條？」「舉證不易」、「好好笑」。

▲離婚示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）