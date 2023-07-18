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社會 社會焦點 保障人權

陷入小王愛情遊戲！人妻糾纏18年罹憂鬱　醫師夫砸重金治療心碎

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲人妻與前任藕斷絲連，即使曾經遭欺騙罹患憂鬱症，仍在婚後答應復合。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名人妻小芷（化名）與已婚小王從婚前糾纏到婚後長達18年，即使曾遭對方欺騙導致罹患憂鬱症，仍深深愛著小王，小芷丈夫在不知情的情況下，多年來花重金治療、用心陪伴，得知妻子還偷吃，氣炸提告小王求償160萬元。新竹地院判賠60萬元為適當。

醫師人夫主張，與妻子小芷自2012年結婚，多年來感情本為融洽，從2021年起小芷卻行蹤不定、難以聯繫，返家後也不願告知去哪，平時使用手機更是躲躲藏藏，但他發現小芷手機經常會跳出來自「Bill」的訊息，不斷追問之下，小芷才吐實外遇內情。

從小芷提供的簡訊、郵件、LINE對話以及日記中，人夫發現小芷與Bill從2005年起就開始糾纏，當時2人為同事，近距離互動下越走越近，成為情侶關係，然而小芷得知Bill是已婚男，氣炸想分手，Bill卻哄騙稱會與妻子離婚迎娶她，小芷抱著半信半疑的態度，與他糾纏2年，直到小芷2007年出國遊學，與現任老公結婚，彼此才斷聯。

事實上，小芷婚前就已患有輕微憂鬱，日記寫著發病主因，就是來自當年遭到Bill欺騙、始亂終棄所致，且在婆婆罹癌逝世、2個女兒相繼出生後，症狀開始加劇，為了治病，小芷丈夫竭盡所能找各種方法治療，甚至是砸重金尋求新式治療，也花了許多時間陪妻子出遊、散心。

未料，小芷仍一心向著Bill，分手10年後Bill又主動聯絡，「希望妳可以一點一點的對我卸下妳身上那付好沉重的武裝」，結果2人又重燃愛火，並在2021年1月至2022年2月期間，至少有15次的共同出遊、跑摩鐵。

2021年人夫得知外遇一事，曾試圖冷靜與Bill溝通，卻發現Bill根本是在玩愛情遊戲，小芷曾透露想回歸家庭，Bill表面回應會尊重她的決定，卻又表示「我真的很愛你，但我要你為你自己的人生做有意義的事，永遠也不會忘記你」，最後人夫決定提告求償160萬，要讓Bill永遠離開他們一家人的生命裡。

Bill辯稱，自己只是單純傾聽小芷抱怨婚後面臨婆媳、教養子女問題，交往也是她主動追求，他已多次拒絕，小芷罹患憂鬱症也與他無關。

法官勘驗對話紀錄，Bill經常傳愛表示「覺得自己是唯一能讓妳這樣開心的男人」、「可以這樣如此的愛著一個女人那麼的靈慾合一好像要瘋掉了」、「如果今晚約會，下班我要帶我的她去逛街」、「因為知道回不去了，我是說今日真的知道妳也有家庭要守護著」，可見Bill清楚小芷是人妻，也不否認2人曾發生性行為，判決賠償60萬元為適當。可上訴。

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