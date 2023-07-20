黃子佼2萬字聲明「110字懶人包」！　鄉民列出七大重點

▲黃子佼神隱1個月後首發文。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

51歲藝人黃子佼6月捲入性騷風波，他錄下三段道歉影片，同時揭發13名藝人的黑料，事後情緒不穩自殘送醫，就此神隱一個月，直到昨（19）日才在臉書PO出超過兩萬字的長文，再度掀起熱議。PTT上就有鄉民將整段文字整理出7大重點，消化成110字懶人包。

「大略讀完他（黃子佼）寫得很破碎的聲明」，該名網友在PTT八卦板列出七大重點：

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一、 幫文章打很多預防針，很長很破碎，不想看可以不要看

二、不用原諒我，都是我的錯

三、 謝謝老婆謝謝醫護人員謝謝支持我的人

四、「沒有要危機處理，危機太大，決定處理我自己」

五、「6/19那天我什麼都不要了」

六、心路歷程

七、「讓我變黃子佼2.0的人把我救回來了」、「現在是黃子佼3.0，未來的我會做更好的人」

▲鄉民發文。（圖／翻攝自PTT）



文章曝光後，不少網友留言表示，「啥都沒講」、「還是沒重點」、「通篇一堆廢話」、「厲害了，這樣可以寫2萬」、「看起來就是有講等於沒講的廢話」、「一直用不同詞彙打預防針跟描述他的心路歷程」、「只覺得孟耿如實在很偉大」、「他該燒香感謝娶了一個好太太」、「就算是演的，也是這波MeToo裡面最有誠意的吧」。

也有許多人認為，「未來的他如果要做更好的人，就先面對司法」、「出來才叫更生人」、「去坐牢當更生人，出來好好做人」、「去牢裡反省吧」、「不用講這麼多，犯罪的部分請去坐牢」。

【黃子佼臉書全文】

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