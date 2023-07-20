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估占特斯拉市值7成！　「自動駕駛計程車」估值逾22.6兆元

▲台灣特斯拉Model 3、Model Y指定車款限時升級。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉朝全自動駕駛領域前進。（圖／翻攝自Tesla）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉持續領先電動車同業，未來「自動駕駛計程車」（robotaxi）的商機巨大，據分析師保守估計，將進一步推升特斯拉的股票目標價至超過300元，其中robotaxi的市值占比將高達70％，高達7292.63億美元（約新台幣22.6兆元）。

英國《金融時報》報導，自動駕駛計程車和所有自動駕駛的車輛，將在我們有生之年對社會產生前所未有的巨大改變，可以拯救數以百萬計的生命與省下數兆小時。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）在報告中，將特斯拉目標價設在305元，並表示無人駕駛車輛能夠安全上路後，產生的市值將占特斯拉的70％。

報告保守估計特斯拉的robotaxi在美國市占將達25％、西歐8％、中國7％，並同時將全球「非特斯拉的自動駕駛計程車」許可滲透率最大化估計為20％。

分析師那拉燕（Tom Narayan）公開估值算法，並針對特斯拉市值將超過1兆美元的判斷作解釋，特斯拉汽車業務在1兆美元估值中占近932億美元；全自動輔助駕駛估值則高達2353.75億美元；robotaxi業務估值最高，高達7292.63億美元。

那拉燕表示，根據聯合國2018年報告，全球因為車禍死亡的人數太多了，其中高達93％被歸類為「人類失誤」。此外，市中心有太多停車位，通勤族則花太多時間困在車陣中慢速前進，「robotaxi解決了一切問題」。RBC指出，1輛自動駕駛車輛可以取代5輛有人駕駛車輛。

▲▼特斯拉。（圖／路透）

▲未來robotaxi業務有望占據特斯拉市值的7成。（圖／路透）

那拉燕表示，RBC估計自動駕駛技術的可行性將在2030年成熟，到了2035年，自動駕駛計程車將可能獲得監管機構的全面批准，「到那時候，我們估計一輛robotaxi的價格約是5萬美元（約新台幣155萬元），遠比我們近期做出的10萬美元（約新台幣310萬元）還要便宜。」

根據報告中的算式，若利用率更高，robotaxi的成本將遠低於私家車，美國計程車每年累計里程是私家車的6倍之多。此外，以Uber而言，由於自動駕駛繼承車消除了對「駕駛」的需求，因此每輛可以省下多達45％的成本，自動駕駛計程車花費大概至要目前的55％即可，「我們認為這個價格將會大大增加對消費者的吸引力，取代了自有、維護和停放一輛私家車的成本。除此之外，西歐和中國多個城市已經在討論要『全面禁止私家車』。」

不過報告也指出，特斯拉將因此錯過長期市場銷售目標。預計特斯拉全球銷售將在2030年來到約380萬輛，到了2035年則只有不到570萬輛，相當於市場份額的11％，主要是因為全球銷售冠軍在母國的銷量通常難以超越。特斯拉此前表示，目標是達到全球銷售2000萬輛，市場份額22％。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）此前受訪時表示，希望透過升級自動駕駛系統，以達到robotaxi上路需要的技術水準。他和公司也不止一次提過「家用車出租」的想法。他指出一般車輛每周使用時常平均只有10至12小時，多數情況下都是閒置的，若安裝自動駕駛程式後，車主可以在不使用車輛時，將其作為robotaxi使用，獲得額外收入。

不過，RBC的算式中並未漏掉robotaxi市值為0的可能性，若robotaxi並未成功，到時候特斯拉股價將蒸發67％。

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