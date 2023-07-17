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特斯拉倫敦街頭突自燃！熊熊火焰吞噬車身　180萬瞬間燒成廢鐵

記者葉睿涵／編譯

英國一輛價值約4.5萬英鎊（約新台幣180萬元）的特斯拉Model Y，日前被發現突然在倫敦北部的伊爾福德街道（Ilford）「自燃」，嚇壞了當地居民，也讓Model Y的車主對車輛的安全感到擔憂。

據《鏡報》等英媒報導，36歲的梅雷（Eugenio Mereu）在當地16日上午9時左右，隱約聽見家裡附近道路傳來一陣火焰的劈啪聲，不料一出門查看就看見路邊有一輛特斯拉Model Y正冒著熊熊大火與黑色濃煙，於是他立刻拍下現場畫面。

梅雷透露，「現場的火勢非常強烈，以至於我在家都能聽到，但我沒有在現場看見任何能引發火災的東西，車子好像突然就自己燃燒了起來。讓人害怕的是，我也有一輛一模一樣的車，同個車型、同個顏色、同樣年份，我現在很擔心我的特斯拉也會突然起火。」

▲▼特斯拉Model Y。（圖／翻攝自特斯拉官網）

▲報導稱，特斯拉Model Y在英國的起售價約為4萬4990英鎊。（圖／翻攝自特斯拉官網）

報導稱，倫敦警方和3輛消防車隨後迅速趕到現場撲滅了大火。警方透露，當局目前還無法確定電動車起火的原因，同時懷疑這輛特斯拉可能是失竊車輛。當局表示，他們相信車輛是在車上的人離開電動車不久後開始著火，而當局目前也正在對此案展開調查。

事實上，這已不是特斯拉首次發生「自燃」的事件。今年1月，加州有一輛Model S的電動車發生類似的自燃火災，最後當局用了2萬2000升的水才成功撲滅火焰。今年5月，加州一條高速公路也有一輛特斯拉突然爆出火焰，引起廣泛關注。

據一個名為「特斯拉起火」（Tesla Fire）的網站統計，目前已有204輛特斯拉轎車發生了起火事件。對於特斯拉車輛「自燃」的原因，有專家認為，這可能與特斯拉使用的大型電池組有關，但特斯拉暫時並未對此做出正式回應。據悉，這輛起火的特斯拉Model Y起售價約為4萬4990英鎊。

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